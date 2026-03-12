Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X, ότι είχε εκτεταμένες συνομιλίες με τους προέδρους του Λιβάνου και της Συρίας στις οποίες όπως αναφέρει διαπίστωσε την υποστήριξη του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα στις προσπάθειες των λιβανικών αρχών να αποκαταστήσουν τον κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» της Χεζμπολάχ το γεγονός ότι έσυρε τον Λίβανο σε σύγκρουση με το Ισραήλ και επισήμανε πως πρέπει να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της. Όσο για το Ισραήλ τονίζει την ανάγκη να αποκηρύξει σαφώς κάθε χερσαία επίθεση στο Λίβανο

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Είμαι ευτυχής που η Γαλλία συμβάλλει και συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις ως ισότιμος εταίρος, στο πλαίσιο ενός νέου πνεύματος συνεργασίας που ο Λίβανος και η Συρία επιθυμούν τώρα να οικοδομήσουν.

Πρόκειται πραγματικά για μια ιστορική ευκαιρία για αυτές τις δύο χώρες, που έχουν υποφέρει τόσο πολύ από τη δικτατορία του Άσαντ, τις περιφερειακές κρίσεις και την τρομοκρατία.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, με την υποστήριξη της κυβέρνησης του Ναουάφ Σαλάμ και των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, αντιμετωπίζει με θάρρος και αξιοπρέπεια τις απειλές κατά του Λιβάνου, της ασφάλειας και της ενότητάς του. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα μεγάλο λάθος που έσυρε τον Λίβανο σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της. Από την πλευρά του, το Ισραήλ πρέπει να αποκηρύξει σαφώς κάθε επίθεση εδάφους στον Λίβανο.

Ο Πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σάρα υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανικών αρχών να αποκαταστήσουν τον κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους. Η υποστήριξή του προς την κυριαρχία του Λιβάνου σηματοδοτεί μια σαφή ρήξη με το παρελθόν. Αυτό θέτει τις βάσεις για υγιείς και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Συρίας.

Ο συντονισμός που ξεκίνησε η ηγεσία του Λιβάνου και της Συρίας είναι ουσιαστικής σημασίας. Θα συνεχίσω να τον υποστηρίζω με αποφασιστικότητα.

Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή.

I had a lengthy conversation with the presidents of Lebanon and Syria.



I am pleased that France is contributing to and participating in these discussions as equal partners, in a new spirit of partnership that Lebanon and Syria now wish to build.



This is truly a historic… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.