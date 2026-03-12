Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένας 16χρονος συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης από πρόθεση, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μια έφηβη μαθήτρια χθες το πρωί σε σχολείο κοντά στο Νόριτς στην ανατολική Αγγλία.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο στις 10:24 π.μ. (τοπική ώρα), αμέσως μετά τις πρώτες αναφορές για τον τραυματισμό της μαθήτριας.

Η διεύθυνση του σχολείου έθεσε άμεσα όλες τις εγκαταστάσεις σε καθεστώς lockdown, κρατώντας τους μαθητές προστατευμένους μέσα στις αίθουσες καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος.

School reopens day after teenage girl is stabbed https://t.co/MrbUJ3OLr8 pic.twitter.com/GwMWZtrz6n — Norwich Evening News (@EveningNews) March 12, 2026

Η νεαρή κοπέλα, που δέχθηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, τα τραύματά της είναι ευτυχώς ελαφρά και δεν εμπνέουν ανησυχία.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 16χρονος ύποπτος εντοπίστηκε λίγο αργότερα, τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου και ανακρίνεται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.