Βρετανία: Οι ρατσιστικοί, μεταναστευτικοί νόμοι της χώρας οδήγησαν στην απέλαση δεκάδων ανθρώπων

Η παράνομη κράτηση και απέλαση μεταναστών από την Καραϊβική από τις βρετανικές αρχές ήταν το αποτέλεσμα ρατσιστικών μεταναστευτικών νόμων που ίσχυαν επί δεκαετίες και αποσκοπούσαν στη μείωση του μη λευκού πληθυσμού της χώρας, όπως αναφέρεται στην έκθεση μιας επίσημης έρευνας, η οποία παρέμεινε επί πολλά χρόνια αδημοσίευτη.

Οι αποκαλύψεις για την κακομεταχείριση χιλιάδων ανθρώπων από την Καραϊβική, το αποκαλούμενο «Σκάνδαλο Γουίντρας», έπληξαν την κυβέρνηση της πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι, η οποία είχε ηγηθεί της προσπάθειας για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, την εποχή που ήταν υπουργός Εσωτερικών.

Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την Καραϊβική έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1948 και 1971 με πλοία όπως το Empire Windrush για να καλύψουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το 2018, η Βρετανία ζήτησε συγγνώμη για τη μεταχείριση που επιφύλαξε στη «γενιά του Windrush», αφού η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής σήμαινε ότι χιλιάδες άνθρωποι στερήθηκαν βασικά δικαιώματα μολονότι ζούσαν στη Βρετανία επί δεκαετίες. Αρκετές δεκάδες απελάθηκαν άδικα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών το 2022 αρνήθηκε να δημοσιεύσει την έκθεση που τιτλοφορείται «Οι ιστορικές ρίζες του σκανδάλου Windrush», απορρίπτοντας αιτήματα που είχαν υποβληθεί βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης.

Η έκθεση, την οποία δημοσιοποίησε τώρα η κυβέρνηση των Εργατικών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταξύ 1950-1981 «κάθε κομμάτι» της νομοθεσίας για τη μετανάστευση ή την ιθαγένεια σχεδιάστηκε, τουλάχιστον εν μέρει, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαύρων ανθρώπων που θα επιτρεπόταν να ζουν και να εργάζονται στη Βρετανία.

«Σημαντικοί νόμοι για τη μετανάστευση το 1962, το 1968 και το 1971 σχεδιάστηκαν για να μειώσουν το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν στο ΗΒ και δεν έχουν λευκό δέρμα» αναφέρει η έκθεση, χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο Γουίντρας ως «βαθιά ριζωμένο ρατσισμό».

Την έρευνα αυτήν την είχε ζητήσει το ίδιο το υπουργείο Εσωτερικών και βασίζεται σε εκατοντάδες έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία της χώρας, προφορικές συνεντεύξεις και εκατοντάδες συζητήσεις με υπαλλήλους του υπουργείου.

Στην έκθεση δεν διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Διαπιστώνεται όμως ότι η ζωή των μαύρων και άλλων ανθρώπων που προέρχονταν από μειονότητες «επηρεάστηκε βαθιά» από την πολιτική της βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Το 2018 το Λονδίνο ανέφερε ότι θα αποζημιώσει ορισμένους μετανάστες από την Καραϊβική που επλήγησαν από το σκάνδαλο.

«Σταδιακά, η φυλετική και μεταναστευτική πολιτική συσχετίστηκαν μεταξύ τους (…) Ακόμη και αφού καταργήθηκε οριστικά η δουλεία το 1833, η πεποίθηση ότι οι μαύροι είτε δεν δικαιούνταν είτε ήταν ανίκανοι να έχουν την ίδια θέση με τους λευκούς στη Βρετανική Αυτοκρατορία παρέμεινε ανέπαφη», συμπεραίνει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.