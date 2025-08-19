Μακρόν: Πρότεινε Γενεύη και Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως πιθανή τοποθεσία για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, έκανε ειδική αναφορά και στην Κωνσταντινούπολη

Σε συνέντευξή του στο TF1, ο Γάλλος ηγέτης απέρριψε την ιδέα να φιλοξενήσει το Παρίσι μια τέτοια συνάντηση, «όπως το 2019». Η κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή «σε διαφορετικό στάδιο» και θα πρέπει να επιλεγεί «μια ουδέτερη χώρα», διευκρίνισε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. «Ενδεχομένως Ελβετία, θα προτιμούσα τη Γενεύη. Ή θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική χώρα. Την τελευταία φορά, διμερείς συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Στη συνάντηση της Ουάσινγκτον μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ζελένσκι συζητήθηκε η πιθανότητα διεξαγωγής μιας συνόδου κορυφής Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να ακολουθηθεί από τριμερείς συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια ευρύτερη πολυμερή συνάντηση, πρόσθεσε ο Μακρόν. Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, ο Μακρόν τόνισε ότι η Τουρκία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, «η ασφάλεια των οποίων εξαρτάται από την έκβαση της σύγκρουσης», θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνομιλίες.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ πραγματοποίησε στην Ουάσινγκτον μια πολυμερή συνάντηση για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι διήρκεσε περίπου μία ώρα, μετά την οποία ο ηγέτης των ΗΠΑ συναντήθηκε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι. Επιπλέον, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες. Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, σημείωσε ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Η διμερής συνάντηση του Ζελένσκι - Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και στην Ουγγαρία. Αυτό αναφέρθηκε από το Reuters, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

