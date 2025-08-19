Επικίνδυνοι ιοί που προκαλούν σοβαρές παραλυτικές ασθένειες εξαπλώνονται στη Γάζα, όπου τα παιδιά που λιμοκτονούν υπό τον ισραηλινό αποκλεισμό δεν έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τροφή ή στις θεραπείες που χρειάζονται.

Γιατροί προειδοποιούν ότι η καταστροφή των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει οδηγήσει σε έξαρση μολυσματικών ασθενειών, όπως συνέβη με την περσινή επιδημία πολιομυελίτιδας. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση περιστατικών οξείας χαλαρής παράλυσης, ενός σπάνιου συνδρόμου που προκαλεί αδυναμία στους μύες και δυσκολίες στην αναπνοή και την κατάποση.

Σύμφωνα με τον Αχμέντ αλ-Φάρα, επικεφαλής της παιδιατρικής στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, τα περιστατικά περιλαμβάνουν τόσο την οξεία χαλαρή μυελίτιδα, που πλήττει κυρίως παιδιά, όσο και το γνωστότερο σύνδρομο Guillain-Barré. Ενώ πριν από τον Οκτώβριο του 2023 εντοπίζονταν μόλις 1–2 τέτοια περιστατικά ετησίως, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί σχεδόν 100.

Εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν παρουσία εντεροϊών –μικροοργανισμών που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή μέσω μολυσμένου νερού– οι οποίοι σχετίζονται και με τον ιό της πολιομυελίτιδας. Η Χαν Γιουνίς θεωρείται εστία, καθώς ακατέργαστα λύματα λιμνάζουν στους δρόμους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε 32 περιστατικά οξείας χαλαρής παράλυσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ο ΠΟΥ αποδίδει την αύξηση τόσο στη βελτίωση της επιτήρησης όσο και στην κατάρρευση των υποδομών, τον υποσιτισμό και την περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Σε σχεδόν 70% των δειγμάτων ανιχνεύτηκαν εντεροϊοί που δεν σχετίζονται με την πολιομυελίτιδα – ποσοστό πολύ υψηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι δυνατότητες θεραπείας στη Γάζα είναι ελάχιστες. Στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, έχουν καταγραφεί 22 περιστατικά Guillain-Barré, με τρεις θανάτους και 12 περιπτώσεις πλήρους παράλυσης. Οι βασικές θεραπείες, όπως οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες και η πλασμαφαίρεση, δεν είναι διαθέσιμες λόγω των ελλείψεων που προκαλεί ο αποκλεισμός.

Γιατροί αναφέρουν ότι ακόμη και φίλτρα για πλασμαφαίρεση που προσπάθησαν να φέρουν μέσω διεθνών εθελοντών κατασχέθηκαν από τις ισραηλινές αρχές.

Τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα, εξηγεί ο Αλ-Φάρα, καθώς η μαζική πείνα και η έλλειψη βιταμινών Β1, Β6, Β12 εμποδίζουν την αναγέννηση των νεύρων. «Δεν υπάρχουν φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά – δεν υπάρχει τίποτα», τονίζει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 188 άνθρωποι –στην πλειοψηφία τους παιδιά– έχουν πεθάνει από την πείνα από τον Οκτώβριο του 2023. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 1.373 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους αναζητώντας τροφή, ανάμεσά τους 859 σε σημεία διανομής της Gaza Humanitarian Foundation.

Η Amnesty International κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, επικαλούμενη τον αποκλεισμό και την καταστροφή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Διεθνής Δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει παράνομη την ισραηλινή κατοχή. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο της Γάζας.

