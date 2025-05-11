Μετά τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη και την παρέμβασή του για να σταματήσουν οι ινδοπακιστανικές εχθροπραξίες (με την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών να μην έχει σβήσει πάντως) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει (και) για «πρόοδο» στο ουκρανικό.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Μια δυνητικά σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία! Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν καθώς αυτό το ατελείωτο «λουτρό αίματος» ελπίζουμε να φτάσει στο τέλος του. Θα είναι ένας εντελώς νέος, και πολύ καλύτερος, ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντ' αυτού, στην Ανοικοδόμηση και το Εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Νέος διπλωματικός ελιγμός του Βλαντίμιρ Πούτιν; Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε πάντως σήμερα Κυριακή τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Η εκεχειρία 30 ημερών είναι μία πρόταση την οποία το Κρεμλίνο δεν μπορεί ούτε να απορρίψει, ούτε να αποδεχθεί. Μπορεί όμως η πρόταση των Ευρωπαίων για την Ουκρανία να αναγκάσει τη Μόσχα σε μία άβολη επιλογή: Να αποκαλύψει τις πραγματικές διαθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο, σχολιάζει το CNN.

Οι ηγέτες της Ευρώπης φαίνεται πως κατανόησαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είχαν νόημα, καθώς την ίδια στιγμή ο Πούτιν έδειχνε να σχεδιάζει κλιμάκωση των επιθέσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

