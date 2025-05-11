Εκλογές στην Αλβανία: Στις κάλπες σήμερα, Κυριακή οι πολίτες – Ο πρωθυπουργός Ράμα διεκδικεί τέταρτη θητεία

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Αλβανοί για τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, θεωρείται φαβορί για να κερδίσει τον επί χρόνια αντίπαλό του, τον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Ράμα βρέθηκε αντιμέτωπος τους προηγούμενους μήνες με μια σειρά από σκάνδαλα. Μεταξύ αυτών η σύλληψη του συμμάχου του, του δημάρχου Τιράνων Εριόν Βελιάι, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Έντι Ράμα επανέλαβε την υπόσχεσή του για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. «Θα εξασφαλίσουμε την τέταρτη θητεία μας και δεν θα χάσουμε ούτε μέρα για τον στόχο της ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2030», τόνισε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του την Παρασκευή.

Ωστόσο, πολλοί νέοι ψηφοφόροι φέρονται να έχουν κουραστεί από ηγέτες όπως ο Μπερίσα και ο Ράμα, οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1990.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο 60χρονος Ράμα διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του 80χρονου Μπερίσα, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί από κατηγορίες για διαφθορά. Όμως το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενδέχεται να χρειαστεί την υποστήριξη μικρότερων κομμάτων για να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 7 το πρωί (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα) και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα).

«Θα ψηφίσω νέα πρόσωπα, επειδή πολιτικοί όπως ο Ράμα και ο Μπερίσα βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και τρεις δεκαετίες και απλώς εναλλάσσονται», δήλωσε ο 21χρονος Άρμπερ Τσαζίμι.

Μια φοιτήτρια οικονομικών, ονόματι Ερίσα, λέει ότι δεν σκοπεύει να ψηφίσει και ότι θα αναζητήσει την τύχη της στο εξωτερικό όπως εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί που μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία, πολλοί από αυτούς σε γειτονικές χώρες. «Σκέφτομαι μόνο το πώς θα φύγω από τη χώρα για να σπουδάσω και μετά να μείνω εκεί, να μην επιστρέψω ποτέ», εξηγεί.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Έντι Ράμα τα έχει πάει καλά. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του 4% την περίοδο 2022-2024, χάρη στην ώθηση από τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ και τον τουρισμό, ξεπέρασε άλλες βαλκανικές χώρες, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Αναλυτές επισημαίνουν όμως ότι η διαφθορά παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγκληματικές συμμορίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στο εξωτερικό, έσοδα τα οποία φέρνουν πίσω στην Αλβανία για να τα ξεπλύνουν μέσω επενδύσεων σε κατασκευές και ακίνητα.

Πηγή: skai.gr

