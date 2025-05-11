Τραμπ: Πολύ περήφανος για την ισχυρή και ακλόνητη ισχυρή ηγεσία της Ινδίας και του Πακιστάν

Την ικανοποίησή για τον τερματισμό των ινδοπακιστανικών εχθροπραξιών (με την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών να μην έχει σβήσει πάντως) εκφράζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν και δεν έχει καν συζητηθεί, πρόκειται να αυξήσω σημαντικά το εμπόριο και με τα δύο αυτά μεγάλα έθνη» δηλώνει δε ο Τραμπ, δίνοντας κίνητρο στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Είμαι πολύ περήφανος για την ισχυρή και ακλόνητη ισχυρή ηγεσία της Ινδίας και του Πακιστάν που είχαν τη δύναμη, τη σοφία και το σθένος να γνωρίζουν και να κατανοούν πλήρως ότι ήταν καιρός να σταματήσει η τρέχουσα επιθετικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο και την καταστροφή τόσων πολλών, και τόσων πολλών. Εκατομμύρια καλοί και αθώοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει! Η κληρονομιά σας ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από τις γενναίες σας πράξεις. Είμαι περήφανος που οι ΗΠΑ μπόρεσαν να σας βοηθήσουν να φτάσετε σε αυτήν την ιστορική και ηρωική απόφαση. Αν και δεν έχει καν συζητηθεί, πρόκειται να αυξήσω σημαντικά το εμπόριο και με τα δύο αυτά μεγάλα έθνη. Επιπλέον, θα συνεργαστώ και με τους δύο σας για να δω αν, μετά από «χίλια χρόνια», μπορεί να βρεθεί λύση σχετικά με το Κασμίρ. Ο Θεός να ευλογεί την ηγεσία της Ινδίας και του Πακιστάν για την εξαιρετική δουλειά που έκανε!!!»

