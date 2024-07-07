Στην πρώτη δήλωση προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με τις οποίες το Νέο Λαϊκό Μέτωπο καταλαμβάνει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας τις περισσότερες έδρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναλύει επί του παρόντος τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα και θα περιμένει να εμφανιστεί η πλήρης εικόνα στο κοινοβούλιο πριν λάβει τις απαραίτητες επόμενες αποφάσεις, δήλωσε την Κυριακή η γαλλική προεδρία.

«Ο πρόεδρος, ως εγγυητής των θεσμών μας, θα σεβαστεί την επιλογή των Γάλλων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παραιτείται ο Ατάλ

Την παραίτησή του θα υποβάλλει το πρωί της Δευτέρας στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της χώρας Gabriel Attal. Πρόσθεσε πάντως ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του για όσο χρόνο χρειασθεί.

Ο Ατάλ ανέφερε ότι η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά εξέφρασε την ικανοποίηση για το γεγονός ότι στη νέα Εθνοσυνέλευση δεν είναι δυνατή η συγκρότηση καμίας απόλυτης πλειοψηφίας από τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν παράταξη αντιστάθηκε και εξέλεξε τριπλάσιους βουλευτές από αυτούς που προέβλεπαν κάποιες δημοσκοπήσεις.

Ο Ατάλ ανέφερε ακόμα ότι αντιλαμβάνεται πως υπό το φως των σημερινών αποτελεσμάτων πολλοί Γάλλοι αισθάνονται κάποια αβεβαιότητα ως προς το μέλλον, δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται κάποια απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και ότι η χώρα γνωρίζει μία πρωτόγνωρη πολιτική κατάσταση λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα αναμένει τη συγκρότηση σε σώμα της Εθνοσυνέλευσης πριν λάβει τις ανάγκες αποφάσεις και κατέληξε λέγοντας ότι το μέλλον της Γαλλίας θα διακυβεύεται πλέον περισσότερο παρά ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

