Μελανσόν: Να παραδεχθεί ο Μακρόν την ήττα του - Ζητάμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Η αριστερή συμμαχία, Νέο Λαϊκό Μέτωπο, εκτιμάται ότι έρχεται στην πρώτη θέσητων βουλευτικών εκλογών

Μελανσόν

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και μέλος του συνασπισμού της αριστερής συμμαχίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραδεχτεί την ήττα του και να ζητήσει από το NFP να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκτιμήσεων για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που φέρνουν πρώτο το Νέο λαϊκό Μέτωπο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει» και «η αριστερή συμμαχία να κυβερνήσει», πρόσθεσε ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ τόνισε αναφερόμενος στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό που, αν και θεωρήθηκε αρχικά νικητής, βρέθηκε τελικά στην τρίτη θέση.ότι «ο λαός μας απέκλεισε ξεκάθαρα το χειρότερο».

Πηγή: skai.gr

