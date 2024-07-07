Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και μέλος του συνασπισμού της αριστερής συμμαχίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραδεχτεί την ήττα του και να ζητήσει από το NFP να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκτιμήσεων για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που φέρνουν πρώτο το Νέο λαϊκό Μέτωπο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει» και «η αριστερή συμμαχία να κυβερνήσει», πρόσθεσε ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ τόνισε αναφερόμενος στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό που, αν και θεωρήθηκε αρχικά νικητής, βρέθηκε τελικά στην τρίτη θέση.ότι «ο λαός μας απέκλεισε ξεκάθαρα το χειρότερο».

Notre victoire va être scrutée partout, notamment par les gauches du monde entier.



Dans quelques jours, beaucoup essaieront de faire comme rien ne s'était passé.



Mais nous avons gagné, grâce un ligne politique capable de rassembler le peuple.#ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/etvUnRhGAq — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.