Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ολική ανατροπή στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών ο Ζορντάν Μπαρντελά ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους που στήριξαν την Εθνική Συσπείρωση και τους υποψηφίους της, λέγοντας ότι "επικράτησε μια συμμαχία ατιμίας και επικίνδυνων συμμαχιών".

"Αυτές οι συμμαχίες ρίχνουν τη Γαλλία στα χέρια της άκρας αριστεράς" υποστήριξε ο ηγέτης της ακροδεξιάς.

"Θα ενισχύσουμε το έργο μας στην αντιπολίτευση, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νομοθέτες της Εθνικής Συσπείρωσης θα ενωθούν σε μια μεγάλη ομάδα" τόνισε ο Μπαρντελά.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης μίλησε για ιστορικά κέρδη για το κόμμα του την Κυριακή και κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι "έσπρωξε τη Γαλλία σε αβεβαιότητα και αστάθεια".

"Ο Μακρόν επέλεξε να παραλύσει τους θεσμούς μας" πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

