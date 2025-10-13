Ισραήλ: Βουλευτής άρχισε να φωνάζει κατά την ομιλία του Τραμπ

Δυο βουλευτές του αραβοϊσραηλινού κόμματος Χαντάς-Ταάλ άρχισαν να φωνάζουν κατά την ιστορική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέμεινε ψύχραιμος, και συνέχισε την ομιλία του μετά από μια μικρή παύση. Τα μέλη της ασφάλειας παρενέβησαν άμεσα.

Ο πρόεδρος του κόμματος Αγιαμάν Οντέχ, απομακρύνθηκε από την ολομέλεια της Κνεσέτ, αφού σήκωσε μια πινακίδα που καλούσε τον Τραμπ να «αναγνωρίσει την Παλαιστίνη». Ο αραβοϊσραηλινός βουλευτής είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, την οποία απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο βουλευτής του κόμματος, Οφέρ Κασίφ, επιχείρησε επίσης να κρατήσει πινακίδα με ανάλογο μήνυμα και απομακρύνθηκε βίαια.

«Συγγνώμη για αυτό, κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ στον Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χαριτολογώντας «αυτό ήταν αποτελεσματικό», προκαλώντας ένα ακόμη κύμα χειροκροτημάτων από τους Ισραηλινούς βουλευτές και συνθήματα «Τραμπ».

«Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το βήμα της Κνεσέτ, του Ισραηλινού κοινοβουλίου, μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια ιστορική μέρα για το Ισραήλ μετά την επιστροφή νωρίτερα 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στη λαμπρή αγκαλιά των οικογενειών τους, και αυτό είναι λαμπρό», τόνισε ο Τραμπ.

«Γενεές από τώρα αυτή η στιγμή θα μείνει ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν, και να αλλάζουν προς το καλύτερο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

