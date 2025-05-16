Μακρόν: Οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε απόψε ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να προετοιμάζουν τις κυρώσεις που θα επιβάλουν στη Ρωσία «σε συντονισμό» με τις ΗΠΑ, εφόσον η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Αυτό που παραμένει επίκαιρο (…) η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχει γίνει, είναι αυτή μιας άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός» είπε ο Μακρόν σχολιάζοντας, από τα Τίρανα όπου βρίσκεται, τις άκαρπες συνομιλίες που είχαν στην Κωνσταντινούπολη οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μακρόν επανέλαβε ότι η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα είναι κάτι το «απαράδεκτο». Όπως είπε, ελπίζει να συζητήσει σύντομα το θέμα αυτό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε επίσης για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Ρουμανία και εξέφρασε φόβους ότι η νίκη του ακροδεξιού, ευρωσκεπτικιστή Τζόρτζε Σιμιόν θα έχει «αρνητικές συνέπειες» για τη γειτονική Μολδαβία.

«Εάν εκλεγεί ο φιλορώσος και αντιευρωπαίος υποψήφιος (…) οι συνέπειες για τη Μολδαβία θα είναι φυσικά εξαιρετικά καταστροφικές» είπε στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

