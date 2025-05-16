Γερμανός υπ. Εσωτερικών: Η αλλαγή έχει ξεκινήσει στα σύνορα

Εξονυχιστικοί συνοριακοί έλεγχοι, άμεσες απωθήσεις νεοαφιχθέντων και απελάσεις προς τρίτες χώρες. Ο υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ παρουσίασε τους στόχους του στη βουλή.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

«Η πολιτική αλλαγή έχει ξεκινήσει ήδη στα σύνορα». Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε από τη γερμανική βουλή ο Βαυαρός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στις πρώτες κυβερνητικές του δηλώσεις. Ήδη λίγες ώρες μετά την αλλαγή σκυτάλης στο γερμανικό υπ. Εσωτερικών ξεκίνησαν αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι και δόθηκε εντολή για άμεσες απελάσεις όσων δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα ή άλλα εχέγγυα για να εισέλθουν στη χώρα.

«Η παράτυπη μετανάστευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών και εξήγγειλε επίσης σχέδιο απελάσεων προς Συρία και Αφγανιστάν. Όπως τόνισε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η κυβέρνηση Μερτς είναι έτοιμη να λάβει ακόμη και αντιδημοφιλή μέτρα με στόχο να θέσει υπό έλεγχο τις μεταναστευτικές ροές -κυρίως πια τις δευτερογενείς ροές που φτάνουν στα σύνορα.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ στο σχέδιο που παρουσίασε για τη νέα γερμανική μεταναστευτική πολιτική έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση του καταλόγου των ασφαλών τρίτων χωρών, στον περιορισμό του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης αλλά και στην ενίσχυρη των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής αστυνομίας στα σύνορα.

Αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης

Άμεση ήταν η αντίδραση της ακροδεξιάς, με το AfD να χαρακτηρίζει τα μέτρα ανεπαρκή, προκρίνοντας κατάργηση των κοινωνικών επιδομάτων για πρόσφυγες που λειτουργούν ως «μαγνήτης» για τους νεοαφιχθέντες.

O αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Πολιτικής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Γκότφριντ Κούριο, ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν θέλει να θέσει τέρμα στην παράτυπη μετανάστευση και ότι η δέσμευση Μερτς προεκλογικά περί μαζικών απελάσεων όλων όσων εισέρχονται παράνομα στην χώρα έχει διαψευσθεί στην πράξη.

Από την άλλη πλευρά, η κοινοβουλευτική ομάδα των Πρασίνων επιρρίπτει στη γερμανική κυβέρνηση τη λήψη μονομερών μέτρων που προσκρούουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με αποτέλεσμα η χώρα να αποξενώνεται από τους εταίρους της, ενώ η Αριστερά τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της υπεράσπισης του δικαιώματος στο άσυλο.

Nτόμπριντ στην DW: Θα σταματήσουμε τους διακινητές

Mιλώντας στην DW από τα σύνορα με την Αυστρία , ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω προς όλους εκείνους που νομίζουν ότι μπορούν εύκολα να βγάλουν χρήματα από τον ανθρώπινο πόνο, προσπαθώντας να περάσουν ανθρώπους παράτυπα σε μια άλλη χώρα, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες».

Όπως είπε ο υπ. Εσωτερικών, από την προηγούμενη εβδομάδα η νέα γερμανική κυβέρνηση έχει καταφέρει να παγώσει 739 παράτυπες διελεύσεις στη Γερμανία χάρη στην αύξηση των αστυνομικών στα σύνορα. Από 11.000 που ήταν μέχρι πρότινος, πλέον έχουν αναλάβει υπηρεσία στα σύνορα σχεδόν 14.000 αστυνομικοί, το έργο των οποίων επαίνεσε ο Γερμανός υπουργός.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.