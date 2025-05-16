Σε προσωρινή συμφωνία μη δίωξης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήρθε σήμερα, Παρασκευή η Boeing σε μια υπόθεση απάτης που προκύπτει μετά από δύο θανατηφόρες συντριβές αεροσκαφών 737 MAX που στοίχισαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους, όπως ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία θα προλάβει την ημερομηνία της δίκης που έχει οριστεί για τις 23 Ιουνίου όπου η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών κατηγορείται ότι παραπλάνησε τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ σχετικά με ένα κρίσιμο σύστημα ελέγχου πτήσης στα 737 MAX, τα αεροσκάφη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Boeing να αποφύγει την καταδίκη αποτελώντας ωστόσο πλήγμα για τις οικογένειες που έχασαν συγγενείς στα δυστυχήματα και είχαν πιέσει τους εισαγγελείς να οδηγήσουν την αμερικανική κατασκευάστρια αεροπλάνων σε δίκη.

Μια καταδίκη για κακούργημα θα μπορούσε επίσης να απειλήσει την ικανότητα της Boeing να εξασφαλίσει επικερδείς κυβερνητικές συμβάσεις με εταιρείες όπως το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τη NASA, αν και θα μπορούσε να είχε ζητήσει απαλλαγές.

Τόσο η Boeing όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

Τον Ιούλιο, η Boeing είχε συμφωνήσει να παραδεχτεί την ενοχή της για την κατηγορία της συνωμοσίας για απάτη μετά τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα 737 MAX στην Ινδονησία και την Αιθιοπία που σημειώθηκαν το 2018 και το 2019, και να καταβάλει πρόστιμο έως και 487,2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η Boeing δεν έχει πλέον συμφωνήσει να δηλώσει ένοχη στην υπόθεση, δήλωσαν οι εισαγγελείς σε μέλη των οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν μαζί τους τη Παρασκευής, ανέφεραν οι πηγές.

Η στάση της εταιρείας άλλαξε αφότου ένας δικαστής απέρριψε προηγούμενη συμφωνία παραδοχής τον περασμένο Δεκέμβριο, δήλωσαν οι εισαγγελείς στα μέλη της οικογένειας.

Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξακολουθούν να ζυγίζουν το ενδεχόμενο για το αν θα προχωρήσουν με μια συμφωνία μη άσκησης δίωξης ή να οδηγήσουν την Boeing σε δίκη, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεν έχει ληφθεί προς το παρόν τελική απόφαση και οι αξιωματούχοι της Boeing και του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έχουν ακόμη ανταλλάξει έγγραφα για να διαπραγματευτούν τις τελικές λεπτομέρειες οποιασδήποτε συμφωνίας μη δίωξης, δήλωσε ο αξιωματούχος στα μέλη της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία ενθαρρύνθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την υπόθεση, αφότου ένας δικαστής απέρριψε την προηγούμενη συμφωνία παραδοχής της Boeing και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος αρνητικής έκβασης» για να προχωρήσει σε δίκη, δήλωσε ένας εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Η απόφαση του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Reed O’Connor να απορρίψει την προηγούμενη συμφωνία παραδοχής της Boeing παρέτεινε την υπόθεση μέχρι την επόμενη κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει αναδιαμορφώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Boeing συναίνεσαι στην αρχική συμφωνία παραδοχής κατά τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Paul Cassell δικηγόρος των οικογενειών, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να αποσύρει την ποινική δίωξη, λέγοντας ότι «μετέδιδαν την προκατειλημμένη τους ιδέα ότι η Boeing θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τυχόν πραγματικές συνέπειες για τα θανατηφόρα ψέματά της».

Μια άλλη δικηγόρος που εκπροσωπεί μέλη της οικογένειας που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, η Erin Applebaum, δήλωσε ότι η «σεναριακή παρουσίαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέστησε σαφές ότι το αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η Boeing θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 444,5 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ταμείο για τα θύματα του δυστυχήματος, το οποίο θα κατανεμηθεί ισόποσα ανά θύμα, δήλωσαν οι δικηγόροι των οικογενειών, επιπλέον των 500 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Boeing το 2021.

Η Boeing έχει έρθει αντιμέτωπη με εντατικούς ελέγχους από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας από τον Ιανουάριο του 2024, όταν ένα νέο MAX 9 από το οποίο έλειπαν τέσσερα βασικά μπουλόνια αντιμετώπισε ένα έκτακτο περιστατικό στον αέρα χάνοντας ένα μπουλόνι πόρτας. Η FAA έχει περιορίσει την παραγωγή σε 38 αεροπλάνα ανά μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg εμφανίστηκε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ στο Κατάρ για να ανακοινώσει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών είχε κλείσει τη μεγαλύτερη συμφωνία της για αεροπλάνα ευρείας ατράκτου, όταν ο κρατικός αερομεταφορέας Qatar Airways έδωσε σταθερές παραγγελίες για 160 αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Trump στην αραβική χώρα του Κόλπου.

