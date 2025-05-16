ΟΗΕ-Παλαιστίνη: Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών από 17 έως 20 Ιουνίου

Η διεθνής διάσκεψη στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για την επανεκκίνηση μιας ειρηνικής λύσης στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, της λεγόμενης λύσης των "δύο κρατών", θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου, επιβεβαίωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Σάρον Μπιρτς.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο, η Γενική Συνέλευση συνηγορώντας υπέρ των αξιόπιστων διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, είχε αποφασίσει να συγκαλέσει τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη αυτή τη "διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος της Παλαιστίνης και την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών", δίνοντας την προεδρία της στο Παρίσι και το Ριάντ.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή προσκείμενη στις προπαρασκευαστικές εργασίες, η διάσκεψη αναμένεται να δώσει την ευκαιρία για "να ανακοινωθούν γρήγορες δράσεις, με προθεσμίες, μη αναστρέψιμες" με σκοπό την ευρύτερη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως πλήρους κράτους μέλους.

Περίπου 150 χώρες αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που συμμετέχει ως κράτος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά όχι ως πλήρες μέλος λόγω της απουσίας θετικής ψήφου του Συμβουλίου Ασφαλείας επί του θέματος.

Τον Μάιο του 2024, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία αναγνώρισαν την Παλαιστίνη και τον επόμενο μήνα την αναγνώρισε και η Σλοβενία, αλλά οι περισσότερες δυτικές χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι θέλει να αδράξει την ευκαιρία αυτής της διάσκεψης στη Νέα Υόρκη ώστε να αρχίσει μια σειρά αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης, "αλλά και η αναγνώριση του Ισραήλ από κράτη που σήμερα δεν το πράττουν".

Το 2020 οι συμφωνίες του Αβραάμ, που συνήφθησαν υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο, οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Ωστόσο ένας αριθμός αραβικών χωρών έχει αρνηθεί έως σήμερα να προσχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως η Σαουδική Αραβία, όπως και η Συρία και ο Λίβανος, γειτονικές χώρες του Ισραήλ.

Με τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, το Ριάντ αποκλείει οποιαδήποτε εξομάλυνση με το Ισραήλ, χωρίς την ίδρυση κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, σχέδιο στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

