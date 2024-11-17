Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ζητούν διαβεβαιώσεις από τους επικρατέστερους για τη θέση του υπουργού Οικονομικών υποψηφίους ότι ενστερνίζονται τα σχέδιά του για τους δασμούς.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η πίεση από τον κύκλο του Τραμπ έρχεται καθώς ο Σκοτ Μπέσεντ, ο διαχειριστής hedge funds, και ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Cantor Fitzgerald και συμπρόεδρος της ομάδας μετάβασης του νεοεκλεγέντα προέδρου, θεωρούνται οι κορυφαίοι υποψήφιοι για το τη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από διορισμούς την περασμένη εβδομάδα στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της υγείας και της ενέργειας, αλλά απέφυγε να λάβει αποφάσεις για το υπουργείο Οικονομικών.

Ο Μπέσεντ φαινόταν να είναι ο επικρατέστερος για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, αλλά στη συνέχεια στο προσκήνιο ήρθε και εκείνη του Λούτνικ με την υποστήριξη του Ίλον Μασκ.

Ο Μασκ έγραψε στο X «Ο Μπέσεντ είναι μια επιλογή λειτουργική, ενώ ο @howardlutnik στην πραγματικότητα θα επιφέρει αλλαγές».

Η πίεση για διαβεβαιώσεις για την ατζέντα του Τραμπ που αφορά στην επιβολή δασμών ήταν ιδιαίτερα έντονη για τον Μπέσεντ λόγω των προηγούμενων σχολίων του στους Financial Times που τις χαρακτήριζε «μαξιμαλιστικές» και είναι εργαλεία διαπραγμάτευσης με εμπορικούς εταίρους.

Από τότε που εξελέγη ο Τραμπ, ο Μπέσεντ βρίσκεται σε άμυνα σχετικά με τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το οικονομικό πρόγραμμα του επερχόμενου προέδρου. Οι επικριτές του Μπέσεντ ερμήνευσαν τα σχόλιά του στους FT ως ένδειξη ότι θα ήταν ήπιος.

Σε ένα άρθρο γνώμης για το Fox News που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο Μπέσεντ εξέφρασε της σθεναρή υποστήριξή του στα σχέδια Τραμπ, λέγοντας ότι οι δασμοί είναι «ένα μέσο για να υπερασπιστούμε επιτέλους τους Αμερικανούς».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.