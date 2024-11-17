Ο Μπάιντεν στον Αμαζόνιο: Συμβολική επίσκεψη για το κλίμα

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε σήμερα στο Μανάους σε μια ιστορική επίσκεψη στον Αμαζόνιο, την πρώτη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου, σε μια επίσκεψη συμβολική, λίγους μήνες πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που θα φέρει μαζί πίσω και τις ανησυχίερς για τη μελλοντική κλιματική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος προσγειώθηκε σε αυτή τη βραζιλιάνικη πόλη που βρίσκεται στην καρδιά του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον πλανήτη, τόνισε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο τον υποδέχτηκαν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο Κάρλος Νόμπρε, Βραζιλιάνος κλιματολόγος, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης το 2007, ως μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν η κόρη του Άσλεϊ και η εγγονή του Νάταλι, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν, που γίνεται μετά τη συμμετοχή του στη Λίμα στο Περού, στο φόρουμ Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και στη σύνμοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έχει στόχο να τονίσει τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του εκεί, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους το 2024 να αυξήσουν τη διμερή τους βοήθεια σε έντεκα δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας έτσι την «τον μεγαλύτερο διμερή δωρητή στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα».

Μια συμβολική ανακοίνωση, την ώρα που συμμετέχοντες στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP29, στο Μπακού διαφωνούν για το ποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η Ουάσινγκτον επικρίνεται επειδή προτιμά τη διμερή βοήθεια από τη χρηματοδότηση πολυμερών κεφαλαίων που συνδιαχειρίζονται αναπτυσσόμενες χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότητης για το κλίμα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν θα ανακοινώσει επίσης στο Μανάους τον διπλασιασμό, σε 100 εκατομμύρια δολάρια, της αμερικανικής συνεισφοράς στο Amazon Fund, ένα διεθνές ταμείο για την προστασία αυτού του δάσους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πετάξει πάνω από το δάσος και θα επισκεφθεί ένα μουσείο πριν μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης. Θα συναντηθεί επίσης με ιθαγενείς και τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για την προστασία του Αμαζονίου.

Η επιστροφή Τραμπ στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου εγείρει ανησυχίες για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για το κλίμα από τις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο μετά την Κίνα.

Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα κατά την πρώτη του θητεία και έχει προειδοποιήσει ότι θέλει να κάνει το ίδιο και στη δεύτερη θητεία του.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο εκτείνεται σε εννέα χώρες, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής χάρη στην ικανότητά του να απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι επίσης μια από τις περιοχές που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Και ενώ είναι συνήθως μία από τις πιο υγρές περιοχές στον κόσμο, φέτος καταστράφηκε από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δύο δεκαετιών λόγω της έντονης ξηρασίας που πλήττει ολόκληρη τη Νότια Αμερική, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Copernicus.

Η αποψίλωση δασών έχει επίσης οδηγήσει μέσα σε τέσσερις δεκαετίες να χαθεί μια έκταση περίπου ίση με αυτή της Γερμανίας και της Γαλλίας μαζί, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από το Amazon Network for Socio-Environmental and Geographic Information (RAISG), μια συλλογική ομάδα ερευνητών και ΜΚΟ.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει θέσει την προστασία των δασών μία από τις προτεραιότητές του και έχει δεσμευτεί να μειώσει την παράνομη αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας στο μηδέν έως το 2030.

Με κάποια επιτυχία: η αποψίλωση δασών στον βραζιλιάνικο Αμαζόνιο μειώθηκε κατά περισσότερο από 30% από έτος σε έτος από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024, το χαμηλότερο πσοσοτό των τελευταίων εννέα ετών.

Λούλα και Μπάιντεν θα συναντηθούν αύριο Δευτέρα και Τρίτη για τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο, με τη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ να κρέμεται πάνω από τη σύνοδο, καθώς ο νεοεκλεγέντας Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συνεχίζει να αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές του θα ακολουθούν την πεποίθησή του αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

