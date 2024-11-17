Η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 120 πυραύλους και 90 drones σε μια «μαζική», συντονισμένη αεροπορική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από διεθνή μέσα, οι νεκροί αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 10, από 4 που ήταν ο προηγούμενος απολογισμός.

«Στόχος του εχθρού ήταν οι ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Δυστυχώς υπάρχουν ζημιές από τα πλήγματα και τα συντρίμμια», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα έκανε λόγο για «μια από τις μεγαλύτερες» αεροπορικές επιδρομές που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της χώρας του.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές της: drones και πύραυλοι εναντίον ειρηνικών χωριών, κοιμισμένων αμάχων, ζωτικής σημασίας υποδομών», κατήγγειλε.

Ο Σίμπιχα εκτίμησε εξάλλου ότι αυτές οι επιθέσεις αποτελούν «την πραγματική απάντηση» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στους ηγέτες που «του τηλεφώνησαν ή τον επισκέφθηκαν» τον τελευταίο καιρό.

Πρόκειται για μια έμμεση αναφορά του Ουκρανού υπουργού στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή ο Πούτιν με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς --την πρώτη από τον Δεκέμβριο του 2022-- και τη συμμετοχή πολλών παγκόσμιων ηγετών, και κυρίως του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε σύνοδο της ομάδας Brics που διοργανώθηκε πριν λίγες ημέρες στη Ρωσία.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» σε εξοπλισμό θερμοηλεκτρικών σταθμών της.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η DTEK επεσήμανε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποκαθιστούν τις ζημιές, αλλά δεν διευκρίνισε ποιοι ακριβώς σταθμοί επλήγησαν.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνται «έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης» στην περιοχή του Κιέβου και σε δύο ακόμη ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας.

«Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο, στην περιφέρεια του Κιέβου, στην επαρχία Ντονέτσκ, στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ», ανέφερε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Οδησσού, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε και κάποιες συνοικίες της πόλης- λιμάνι, στη νότια Ουκρανία.

«Ζωτικής σημασίας υποδομές» ή «ενεργειακές» υποδομές επλήγησαν από τις ρωσικές επιθέσεις στις επαρχίες Βινίτσια, Ρίβνε, Βολχίνιε και Ζαπορίζια, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

Προς το παρόν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών.

Η DTEK διευκρίνισε ότι αυτή είναι η όγδοη μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον των σταθμών της παραγωγής ενέργειας φέτος.

Λίγο νωρίτερα ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Χερμάν Χαλουστσένκο είχε γράψει στο Telegram ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική επίθεση εναντίον του συστήματος ενέργειας» και ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βάλει στο στόχαστρο «εγκαταστάσεις παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού σ’ όλη την Ουκρανία».

Νεκροί σε Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στη Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και ακόμη έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της Βιτάλι Κιμ.

Σύμφωνα με τον Κιμ, από τη ρωσική επίθεση υπέστησαν ζημιές σπίτια και πολυώροφα κτήρια, ένα εμπορικό κέντρο και πολλά οχήματα, ενώ τόνισε ότι επλήγη και υποδομή.

Εξάλλου δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από την πλευρά του έκανε λόγο για έναν τραυματία από πτώση θραύσματος drone σε κατοικία.

Στη Ζαπορίζια δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Ντνίπρο, σύμφωνα με τον Σέρχιι Λισάκ, τον κυβερνήτη της περιφέρειας όπου ανήκει η πόλη αυτή.

Οι ουκρανικές αρχές και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές, από τον νότο, στη Ζαπορίζια, στην Οδησσό και στη Μικολάιφ, ως τον βορρά, στην Τσερνίχιβ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυραύλους και drones και έχει καταστρέψει τις μισές ικανότητες παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Το Κίεβο καλεί τους Δυτικούς συμμάχους του να το βοηθήσουν να αποκαταστήσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ένα σχέδιο που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, και να του προσφέρουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας για να μπορεί να αντιμετωπίζει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Στην Ουκρανία σημειώνονται εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, γεγονός που κάνει να διαφαίνεται ένας δύσκολος χειμώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

