Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε απαισιόδοξος ως προς τις προθέσεις της Μόσχας, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών που θα διεξαχθούν αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

«Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι ο στόχος των Ευρωπαίων εταίρων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε πως «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι ο στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο ανάμεσα στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε ο Μακρόν.

Σε αυτό το κλίμα, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει ισχύ και αποφασιστικότητα.

«Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, πρέπει να μας φοβούνται και να είμαστε δυνατοί. Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο», προειδοποίησε.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών, εκτός εάν έχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα εδάφη της».

Ο Μακρόν τόνισε ότι η Ουκρανία «πρέπει να εκπροσωπείται σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για το μέλλον της», υπογραμμίζοντας πως η μορφή του ουκρανικού στρατού αποτελεί «τον πρώτο πυλώνα σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας».

Σημείωσε ότι στόχος της Δευτέρας είναι να παρουσιαστεί «ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της», ενώ υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για μια «νέα διπλωματική φάση σε ό,τι αφορά την Ουκρανία», ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές υποθέσεις».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι για να υπάρξει μια «διαρκής ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό».



Πηγή: skai.gr

