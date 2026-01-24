Ένα νέο meme του Λευκού Οίκου που απεικονίζει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διασχίζει ένα χιονισμένο τοπίο – υποτίθεται στην Γροιλανδία - μαζί με έναν μικρό πιγκουίνο που κρατά μια αμερικανική σημαία - έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την fake φωτογραφία, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανάρτησε ο Λευκός Οίκος της Παρασκευή το βράδυ, με λεζάντα «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Θα μπορούσε κάποιος να το πει και τρυφερό, αν όντως υπήρχαν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Τον δίκασαν στο Χ

To meme αμέσως έγινε viral, προκαλώντας γέλια και ειρωνικά σχόλια για την αμάθεια του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρώην Καναδός Υπουργός Άμυνας και Πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Τζέισον Κένι, αντέδρασε, λέγοντας: «Την ίδια εβδομάδα με την ταπεινωτική του απόβαση στη Γροιλανδία, μπέρδεψε την Ισλανδία και τη Γροιλανδία πολλές φορές και τώρα το επιτελείο του μπερδεύει την Ανταρκτική με τη Γροιλανδία (οι πιγκουίνοι κατοικούν στην πρώτη, όχι στη δεύτερη.) Το πιο ισχυρό έθνος στη Γη διοικείται από κλόουν».

Ο βρετανικός λογαριασμός Larry the Cat (ανεπίσημος της Ντάουνινγκ Στριτ) , με 875.000 ακόλουθους, σχολίασε κάτω από την φωτογραφία: «Οι πιγκουίνοι ζουν στο Νότιο Ημισφαίριο».

Cat check: Penguins live in the Southern Hemisphere — Larry the Cat (@Number10cat) January 23, 2026

Ο Josh Wingrove του Bloomberg σχολίασε: «Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής δεν γλιτώνουν από την πολιτική μετανάστευσης».

Ο λογαριασμός Patriot Takes, με πάνω από 460.000 ακόλουθους, έγραψε: «Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία. Όλοι οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο εκτός από ένα είδος από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Ίσως δεν έπρεπε να διαλύσετε το Υπουργείο Παιδείας τόσο γρήγορα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.