Η Απαγορευμένη Πόλη είναι το διασημότερο αξιοθέατο του Πεκίνου και ένα από τα πιο διάσημα του κόσμου, ως ο τόπος κατοικίας και η αυλή των Κινέζων αυτοκρατόρων των περασμένων αιώνων.

Κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα και το 1925 - δέκα χρόνια αφού ο ήδη παραιτημένος τελευταίος αυτοκράτορας Που Γι αναγκάστηκε να φύγει από την Απαγορευμένη Πόλη - άνοιξε για πρώτη φορά για το κοινό το Μουσείο του Παλατιού.

Οι υπόλοιποι χώροι ήταν εγκαταλειμμένοι, γεμάτοι σκουπίδια ή χρησιμοποιούνταν ως κυβερνητικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σταδιακά, η Κίνα προχώρησε στην αποκατάσταση των περισσότερων διαμερισμάτων και ανοικτών χώρων της Απαγορευμένης Πόλης, η οποία ακόμα και σήμερα αποκαλύπτει τα μυστικά της.

Ο μυστικός κήπος Qianlong

Το Μουσείο του Παλατιού γιόρτασε την 100ή επέτειό του τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά έναν μικρό κήπο στο βορειοανατολικό τμήμα της Απαγορευμένης Πόλης.

Ο Κήπος Qianlong ήταν κλειστός για σχεδόν έναν αιώνα και οι υπεύθυνοι τον περιγράφουν ως «τον πιο εκλεκτό και όμορφα διακοσμημένο κήπο» ολόκληρου του συγκροτήματος.

.@CNNTravel The Qianlong Garden, a secret garden in Beijing, has opened to visitors for the first time in a century. While its construction was completed within five years in the 1770s, the restoration took 25 years https://t.co/4y8nE4vr1k — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) November 6, 2025

Ο κήπος ανήκει στα τμήματα της πρώτης και δεύτερης αυλής του Παλατιού Ningshou.

Ενώ η κατασκευή του τη δεκαετία του 1770, ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε χρόνια, η αποκατάσταση του κήπου διήρκεσε 25 χρόνια.

«Ο Κήπος Τσιανλόνγκ παρέμεινε για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα σαν θησαυρός κρυμμένος από τον χρόνο, με το λεπτό εσωτερικό του να περιμένει ήσυχα την ανακάλυψη και την αναβίωση» αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων (WMF) που συνεργάστηκε με το Μουσείο του Παλατιού και την Κινεζική κυβέρνηση για την αποκατάσταση του χώρου.

Ο κήπος φέρει το όνομα του Αυτοκράτορα Τσιανλόνγκ και η διακριτική του είσοδος (κεντρική φωτογραφία) μαρτυρά το σχέδιο και την επιθυμία του ηγεμόνα Τσινγκ να τον μετατρέψει σε προσωπικό καταφύγιο.

This year marks the 100th anniversary of the Palace Museum. Recently, the first and second courtyard sections of the Ningshou Palace Garden, also known as the Qianlong Garden, opened to the public, allowing for a rare glimpse of the uniquely designed structures. #PalaceMuseum pic.twitter.com/tqKTmdHRQ5 — China Takeaway (@China24Official) October 8, 2025

Σε αντίθεση με τους τεράστιους ανοιχτούς χώρους της Απαγορευμένης Πόλης, που τόνιζαν το μεγαλείο της αυτοκρατορικής εξουσίας, ο μυστικός αυτός κήπος είναι μικρότερος από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (kαλύπτει 6.000 τετραγωνικά μέτρα) και είναι εμπνευσμένος από το σχεδιασμό ιδιωτικών κήπων στη νότια Κίνα.

Ο εσωτερικός κήπος χωρίζεται σε τέσσερις συνδεδεμένες αυλές, δύο από τις οποίες είναι επί του παρόντος ανοιχτές στο κοινό.

Κεντρική φωτογραφία @WMF

