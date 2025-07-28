Μακρόν και Ζελένσκι συμφώνησαν ότι είναι σημαντική η καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω ανεξάρτητων θεσμών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβαν τη σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσω ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα το πρωί, ανέφερε ο πρώτος σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Αυτήν την εβδομάδα ο Ζελένσκι προκάλεσε σάλο με έναν νόμο που ακύρωνε εκ των πραγμάτων την ανεξαρτησία δύο υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, θέτοντάς τες απευθείας υπό την αιγίδα του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία. Ο Ζελένσκι επικύρωσε αμέσως τον νόμο μετά την ψήφισή του από το κοινοβούλιο, την Τρίτη, αλλά υπαναχώρησε δύο ημέρες αργότερα.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι, αυτό που ξεχωρίζει σήμερα την Ουκρανία από τη Ρωσία είναι ότι παραμένει, παρά τον πόλεμο, ζωντανή δημοκρατία και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να προοδεύει στον ευρωπαϊκό δρόμο της. Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαιώσαμε πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω ανεξάρτητων και πλήρως αποτελεσματικών θεσμών» ανέφερε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία και θα εντείνει τις πιέσεις του στη Ρωσία η οποία «θα πρέπει εντέλει να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός που θα ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες, για μια ισχυρή και βιώσιμη ειρήνη, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε ζητήσει «εξηγήσεις» από τον Ζελένσκι για την επικύρωση του αμφιλεγόμενου νόμου, ανέφερε σήμερα, επίσης στην πλατφόρμα Χ, ότι η Ουκρανία οφείλει «να διαφυλάξει τα ανεξάρτητα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς, που αποτελούν θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου».

Το Κίεβο «μπορεί να υπολογίζει στη στήριξή μας για να προχωρήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο του», πρόσθεσε.

Λόγω του σάλου που προκλήθηκε με τον νόμο αυτόν, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τελικά την Πέμπτη ότι θα προτείνει ένα νέο νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει εκ νέου την «ανεξαρτησία» των ουκρανικών υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς. Το μέτρο αυτό χαιρετίστηκε από τις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.