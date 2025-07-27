Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λόγω ενός παλαιού σκανδάλου διαφθοράς

Ο αντιπρόεδρος της ρουμανικής κυβέρνησης Ντράγκος Αναστάζιου παραιτήθηκε σήμερα, λόγω ενός παλαιού σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο ήταν μάρτυρας.

Ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόζαν είχε αναθέσει στον Αναστάζιου την επίβλεψη της μεταρρύθμισης των κρατικών εταιρειών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και περιορισμού των άσκοπων δαπανών και της αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι μια από τις εταιρείες που ανήκαν στον Αναστάζιου εκβιαζόταν από έναν επιθεωρητή της εφορίας και του κατέβαλε χρήματα επί οκτώ χρόνια, αρχής γενομένης από το 2009, για να αποφύγει χρονοβόρες επιθεωρήσεις. Η εταιρεία αργότερα κατήγγειλε τον επιθεωρητή, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δωροληψία το 2023. Ο Αναστάζιου και ο συνεταίρος του δεν διώχθηκαν ποτέ για κάποιο αδίκημα.

Ο Αναστάζιου είπε ότι η εταιρεία είχε πληρώσει όλους τους φόρους της και ότι κατέβαλε χρήματα στον εφοριακό «για να επιβιώσει, όχι για να έχει κέρδη».

«Προτρέπω κάθε επιχειρηματία να μιλήσει και να πει υπό ποιες συνθήκες γίνονται οι δουλειές στη Ρουμανία και να μην δέχεται πλέον αυτό που κάναμε εμείς» είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους σήμερα.

Η κυβέρνηση, που σκοπεύει να αυξήσει πολλούς φόρους τον Αύγουστο, να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους και να περικόψει επιδόματα, ήδη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Απέφυγε όμως την υποβάθμισή του αξιόχρεού της από τους οίκους αξιολόγησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.