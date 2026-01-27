Σήμερα Τρίτη Στα νησιά του Α. Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 , στα Δωδεκάνησα έως 18

Την Τετάρτη αρχικά δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , ωστόσο από το απόγευμα και από τα Δ – ΒΔ θα αρχίσουν και πάλι βροχές και σποραδικές καταιγίδες που την Πέμπτη θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Τέλος την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.