Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να δεχθούν στο έδαφός τους Κούρδους ηγέτες ενόπλων οργανώσεων από τη Συρία και την Τουρκία, εφόσον μια τέτοια κίνηση συμβάλει στη μετάβαση των ομάδων αυτών από τον ένοπλο αγώνα στην πολιτική ζωή, δήλωσε ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, τα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και του συριακού παρακλαδιού του, των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), πρέπει να κινηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και να αποφύγουν περαιτέρω συγκρούσεις με τις κυβερνήσεις της Άγκυρας και της Δαμασκού.

Ο Μπάρακ ανέφερε ότι, εφόσον το επιθυμούν, οι ηγέτες των οργανώσεων αυτών θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το PKK, το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, έχει διεξάγει εδώ και δεκαετίες ένοπλο αγώνα για την αυτονομία των Κούρδων στην Τουρκία. Ωστόσο, τον Μάιο η οργάνωση ανακοίνωσε τη διάλυσή της, υποστηρίζοντας ότι εκπλήρωσε την αποστολή της και ότι το Κουρδικό ζήτημα μπορεί πλέον να επιλυθεί μέσω της θεσμικής πολιτικής οδού.

Αναφορικά με τη Συρία, ο Μπάρακ παραδέχθηκε ότι η επανένταξη της μεγαλύτερης μειονότητας της χώρας θα απαιτήσει χρόνο, κυρίως λόγω έλλειψης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε αισιοδοξία, λέγοντας πως στο τέλος οι πλευρές θα καταφέρουν να κάνουν «έναν όμορφο γάμο».

Θετική η αντίδραση Ερντογάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε συμβολική τελετή πυρπόλησης όπλων από μαχητές του PKK, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «νέα σελίδα» και δεσμευόμενος για επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου.

«Από χθες, έλαβε τέλος μια μάστιγα 47 ετών τρομοκρατίας», δήλωσε ο Ερντογάν σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος AK στην Άγκυρα το Σάββατο.

Ο αγώνας του PKK για την αυτονομία των Κούρδων κόστισε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην τουρκική οικονομία, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος. Πλέον, όπως είπε, το AKP, ο σύμμαχος του Εθνικιστικό Κίνημα (MHP) και το φιλοκουρδικό κόμμα Dem θα «πορευτούν μαζί».

Πηγή: skai.gr

