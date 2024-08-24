Για ανακάλυψη στοιχείων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, τα οποία κρυφά, κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Ο Λουίς Ελιζόντο ισχυρίζεται ότι – κατά το άκρως απόρρητο πρόγραμμα ανάκτησης συντριβής διαστημικών σκαφών - η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέκτησε αποδείξεις «μη ανθρώπινης» μορφή ζωής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί στην ανάκτηση αντικειμένων και οχημάτων άγνωστης προέλευσης που δεν προέρχονται ούτε από τη χώρα μας ούτε από οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα που γνωρίζουμε», δήλωσε στο News Nation ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, Λουίς Ελιζόντο.

Ο Elizondo ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το ένα από τα δύο διαστημόπλοια που διαθέτει το Υπουργείο Άμυνας είναι από την υποτιθέμενη συντριβή UFO του 1947, στο Roswell του Νέου Μεξικού.

Ex-Pentagon official Luis Elizondo alleges US recovered nonhuman specimens: report https://t.co/owG2NNBnCz pic.twitter.com/oOhq54zijn — New York Post (@nypost) August 23, 2024

«Ως έθνος ενδιαφερθήκαμε όχι μόνο για τα ίδια τα οχήματα αλλά και για τους επιβάτες αυτών των οχημάτων: Να συμπεριλάβουμε βιολογικά δείγματα», είπε ο Elizondo στο πρακτορείο. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα δείγματα επιβεβαίωσαν τη «μη ανθρώπινη» μορφή ζωής.

«Είδα μια τεχνική συσκευή που αφαιρέθηκε από έναν χειρουργό, έναν εκπαιδευμένο γιατρό, μέλος του στρατού των ΗΠΑ. Ο γιατρός αυτό ισχυρίστηκε ότι το αντικείμενο προσπάθησε να τρέξει πάνω του ή να αποφύγει την εκτομή» περιέγραψε ενδεικτικά ο πρωην αξιωματούχος του Πενταγώνου.

«Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν και αυτό είναι γεγονός. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το γνωρίζει εδώ και δεκαετίες» τόνισε εμφατικά.

Ο Elizondo - ο οποίος παραιτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας το 2017 - έχει αποκαλύψει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο των ΗΠΑ στο παρελθόν, για την τα στοιχεία που γνωρίζει και έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την εξωγήινη ζωή.

Πηγή: skai.gr

