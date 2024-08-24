Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων περιείχε φιάλη αερίου, πυρπολήθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε συναγωγή της Λα Γκραντ-Μοτ, στη νότια Γαλλία, προκαλώντας έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε μέλος της δημοτικής αστυνομίας, ανακοίνωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το γραφείο του εισαγγελέα αρμόδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

«Πρόκειται για μια αντισημιτική επίθεση. Για μία ακόμη φορά στοχοθετούνται οι Εβραίοι συμπολίτες μας», τόνισε ο Ατάλ στο Χ. «Δεν θα υποχωρήσουμε. Μπροστά στον αντισημιτισμό, μπροστά στη βία δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στους εαυτούς μας να φοβηθούν», πρόσθεσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δήμαρχος της Λα Γκραντ-Μοτ, ο Στεφάν Ροσινιόλ, δήλωσε στο AFP ότι ένας δημοτικός αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο της τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.

«Η έκρηξη φιάλης αερίου σε αυτοκίνητο μπροστά από τη συναγωγή της Γκραντ Μοτ την ώρα που αναμένεται η άφιξη των πιστών: δεν πρόκειται απλώς για μια επίθεση σε χώρο λατρείας, πρόκειται για μια απόπειρα να φονευθούν εβραίοι», κατήγγειλε ο Γιονάθαν Αρφί επικεφαλής του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τους εβραϊκούς θεσμούς της Γαλλίας (Crif).

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι η αστυνομία αναζητεί τον δράστη.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τους Εβραίους πολίτες μας και την πόλη (Γκραντ Μοτ) για την πλήρη στήριξή μου και να τους πως ότι, έπειτα από αίτημα του προέδρου της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα για τον εντοπισμό του δράστη», τόνισε ο Νταρμανέν στο Χ.

Παράλληλα ο Γάλλος υπουργός ζήτησε από όλες τις νομαρχίες «να ενισχύσουν αμέσως την παρουσία των δυνάμεων της τάξης μπροστά από τους εβραϊκούς χώρους λατρείας».

Τόσο ο Ατάλ όσο και ο Νταρμανέν αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα τη συναγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

