Τουρκία: Κλήθηκε ο Ιρανός πρέσβης για εξηγήσεις για τον βαλλιστικό πύραυλο

Τον Ιρανό πρέσβη στην Άγκυρα κάλεσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας εξηγήσεις για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο υπουργείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία.

Κατά τη συνάντηση, η τουρκική πλευρά ζήτησε διευκρινίσεις για το περιστατικό και ενημέρωσε τον Ιρανό διπλωμάτη για τη θέση της Άγκυρας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στο πλαίσιο της συνάντησης μεταφέρθηκαν στον Ιρανό πρέσβη οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την εκτόξευση του πυραύλου.

