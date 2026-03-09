Το Πολεμικό Ναυτικό του Πακιστάν ξεκίνησε σήμερα μια επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, για να προστατεύσει τις θαλάσσιες οδούς και τον ανεφοδιασμό του σε καύσιμα, που απειλούνται από την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση «Μουχαφίζ ουλ Μπαχρ», που σημαίνει «Προστάτης των Θαλασσών», έχει ως στόχο να προστατεύσει τις «γραμμές επικοινωνίας» στη θάλασσα και να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη συνέχιση του θαλάσσιου εμπορίου, ανέφερε το γραφείο Τύπου του στρατού. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι εννοεί με τις «γραμμές επικοινωνίας».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον κίνδυνο να διακοπούν οι παραδόσεις ενεργειακών προϊόντων μέσω των Στενών του Χορμούζ, μιας θαλάσσιας αρτηρίας κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

«Καθώς περίπου το 90% του εμπορίου του Πακιστάν διεξάγεται μέσω θαλάσσης, η επιχείρηση αυτή έχει στόχο να εγγυηθεί ότι οι ζωτικές θαλάσσιες δίοδοι θα παραμείνουν ασφαλείς και αδιατάρακτες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Πακιστάν εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση επέβαλε μέτρα για εξοικονόμηση καυσίμων, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανεβαίνουν.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι συνοδεύει εμπορικά πλοία, σε συντονισμό με την Εθνική Ναυτιλιακή Ένωση του Πακιστάν. Δύο πλοία βρίσκονται ήδη υπό συνοδεία και το ένα αναμένεται να καταπλεύσει αργότερα σήμερα στο Καράτσι.

