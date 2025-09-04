Είκοσι έξι χώρες έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στη δύναμη για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αναλαμβάνοντας ρόλο στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθύμων.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί η αμερικανική στήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουκρανία θα συντονίζει πλέον τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προειδοποίησε πως αν η Μόσχα συνεχίσει να απορρίπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θα υπάρξουν νέες κυρώσεις σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο: η Ουκρανία βρίσκεται στην πλευρά της ειρήνης, ενώ η Ρωσία πρέπει να κατονομαστεί ως ο επιτιθέμενος».

Τόνισε ότι η Ρωσία φαίνεται να «δρά με τη συναίνεση πολλών εταίρων της ανά τον κόσμο», καθώς προσπαθεί να καθυστερήσει τη διαδικασία ειρήνευσης και να συνεχίσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία που συντόνισαν οι αρχηγοί και οι επιτελείς άμυνας «έθεσε τα θεμέλια» αυτών των εγγυήσεων.

Όπως είπε, οι εγγυήσεις είναι πλέον έτοιμες και αποσαφηνίζουν τη στρατιωτική και πολιτική συμμετοχή των 35 μελών, ώστε να παρασχεθεί στην Ουκρανία η στήριξη που χρειάζεται.

«Το βασικό επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην άμυνα της Ουκρανίας», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη «ανασυγκρότησης» του ουκρανικού στρατού, ώστε να «αντέξει» τις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέψει νέες.

Καταλήγοντας, ο Μακρόν σημείωσε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα», προκειμένου «να καθησυχάσουν τον ουκρανικό λαό, να διασφαλίσουν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και να εγγυηθούν την ειρήνη».

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνομίλησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε, «τα συμπεράσματα είναι πολύ απλά», καθώς τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί η αμερικανική στήριξη που έχει συμφωνηθεί.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «είμαστε έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια σειρά συναντήσεων, αρχικά ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν και στη συνέχεια σε ένα ευρύτερο σχήμα, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. «Αν η Μόσχα δεν θελήσει να σεβαστεί αυτές τις προϋποθέσεις, θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε περαιτέρω βήματα μαζί με τις ΗΠΑ», προειδοποίησε.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συμμαχία για δράση σε περίπτωση που η Ρωσία δεν συμμορφωθεί.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία· αφορά την ασφάλεια όλων μας», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.