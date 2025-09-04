Η μεταπολεμική οικονομική πορεία της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για την Ουκρανία στη μετά το τέλος του πολέμου εποχή, εάν φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίξουν το Κίεβο όπως έκαναν με τη Σεούλ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Point που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η οικονομική άνθηση της Νότιας Κορέας τον 20ό αιώνα «καταδεικνύει ότι οι αξίες έχουν θριαμβεύσει» και η πορεία της θα μπορούσε να αποτελέσει «καλό παράδειγμα» για την Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της Νότιας Κορέας είναι ασύγκριτη σε σύγκριση με αυτήν της Βόρειας Κορέας, όπου βλέπουμε μια πραγματική οικονομική και πολιτισμική παρακμή», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Όπως αναφέρει το Politico, από τη δεκαετία του 1960 και μετά, η Νότια Κορέα εξελίχθηκε από μία εκ των φτωχότερων χωρών στον κόσμο σε μια προηγμένη βιομηχανική οικονομία και κατέστη παγκόσμια ηγέτιδα στην τεχνολογία με εταιρείες όπως η Samsung και η Hyundai.

Μετά τον πόλεμο της Κορέας, ο οποίος άφησε τη χερσόνησο διάσπαρτη με ερείπια και διχασμένη στα δύο, η Νότια Κορέα -υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους- ξεκίνησε μια πορεία ταχείας ανοικοδόμησης και εκβιομηχάνισης.

Στον αντίποδα η Βόρεια Κορέα, υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, καθίστατο ολοένα και πιο απομονωμένη και οικονομικά στάσιμη.

Σήμερα, το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας είναι περίπου 40 φορές μεγαλύτερο από αυτό του βόρειου γείτονά της.

«Με ρωτάτε αν αυτό το σενάριο θα μπορούσε να ισχύσει για την Ουκρανία; Η απάντησή μου είναι ότι όλα είναι πιθανά», ανέφερε ο Ζελένσκι. «Πρέπει να σημειωθεί ότι η Νότια Κορέα έχει έναν ισχυρό σύμμαχο: τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες δεν θα αφήσουν τη Βόρεια Κορέα να πάρει τον έλεγχο».

Το Politico υπενθυμίζει ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία τον Μάιο για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου που θα συνδράμει στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Ουκρανίας, η οποία έχει καταστραφεί από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα επωφεληθούν από τους τεράστιους φυσικούς πόρους που διαθέτει η Ουκρανία, για τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει δημοσίως το ενδιαφέρον του.

Συνεχίζοντας ο Ζελένσκι πρόσθεσε πάντως ότι η Νότια Κορέα διαθέτει «πολλά συστήματα αεράμυνας που εγγυώνται την ασφάλειά της», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία σκοπεύει επίσης να λάβει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, για παράδειγμα, συστήματα Patriot, τα οποία διαθέτει η Νότια Κορέα».

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει εδώ και χρόνια τη Σεούλ με το σύστημα πυραυλικής άμυνας Patriot προκειμένου να είναι σε θέση να προστατευτεί από τις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας. Επίσης, περίπου 28.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Νότια Κορέα με στόχο να αποτρέψουν την επιθετικότητα της Πιονγιάνγκ.

Στην περίπτωση της Ουκρανίας, ωστόσο, ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να μην αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας, επιμένοντας ότι η Ευρώπη είναι αυτή που θα πρέπει να «προετοιμάσει» μια μελλοντική ειρηνευτική δύναμη.

Ο Ζελένσκι πάντως προεδιοποίησε ότι η Μόσχα αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τη Βόρεια Κορέα. «Ο πληθυσμός της Βόρειας Κορέας είναι λίγο πάνω από 20 εκατομμύρια, ενώ της Ρωσίας ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια. Το εύρος των δύο απειλών δεν μπορεί να συγκριθεί», τόνισε.

«Η απειλή από τη Ρωσία είναι πέντε, έξι ή και δέκα φορές μεγαλύτερη», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Μια ακριβή αναπαραγωγή του νοτιοκορεατικού μοντέλου πιθανότατα δεν θα ήταν η κατάλληλη για την Ουκρανία από άποψη ασφάλειας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.