Βουλή Κοινοτήτων: Kινητό θα μετέδιδε «σεξουαλικούς ήχους» στην Ώρα Πρωθυπουργού

Γιάννης Χανιωτάκης

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές του Βρετανικού Κοινοβουλίου, μετά τον εντοπισμό ενός κινητού τηλεφώνου που είχε τοποθετηθεί κρυφά χθες στην αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων, με σκοπό να αναπαράγει «σεξουαλικούς ήχους» κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Το περιστατικό, αν και αντιμετωπίζεται ως φάρσα, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες, εγείροντας ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times, το τηλέφωνο είχε τοποθετηθεί κοντά στα μπροστινά έδρανα και είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί την ώρα που ο ηγέτης των Εργατικών, Σερ Κιρ Στάρμερ, θα βρισκόταν αντιμέτωπος με την Κέμι Μπέιντενοχ. Στόχος ήταν η αναπαραγωγή μιας ηχογράφησης με άσεμνο περιεχόμενο.

Ωστόσο, η συσκευή ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό. Δεν έχει εντοπιστεί το άτομο που τοποθέτησε το κινητό.

Το συμβάν χαρακτηρίζεται ως μια μείζων παραβίαση της κοινοβουλευτικής ασφάλειας. Πηγή από το κοινοβούλιο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται πως ήταν απλώς μια φάρσα, αλλά θα μπορούσε να ήταν κάτι πολύ χειρότερο». Εκφράζονται φόβοι πως στη θέση του κινητού θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί ένας εκρηκτικός μηχανισμός, με την ίδια πηγή να προσθέτει: «Δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε εκεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.