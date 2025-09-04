Τραμπ σε «Προθύμους»: Κόψτε το ρωσικό πετρέλαιο - Πιέστε την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο της συνεδρίασης της «Συμμαχίας των προθύμων», ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα «για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας».

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και είχε ως αντικείμενο τις τρόπους ενίσχυσης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων». Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα, λόγω της χρηματοδότησης που παρέχει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια», ανέφερε ο αξιωματούχος.

