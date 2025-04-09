Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου εκτιμά πως ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση έως και 80% των εμπορευματικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή η τακτική «οφθαλμός αντί οφθαλμού» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του πλανήτη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 3% του παγκόσμιου εμπορίου, έχει ευρύτερες συνέπειες που θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές παγκοσμίως», υπογραμμίζει ο ΠΟΕ.

Ο διαχωρισμός της παγκόσμιας οικονομίας σε δύο μπλοκ, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μείωση του παγκόσμιου πραγματικού ΑΕΠ κατά σχεδόν 7%, αναφέρει η δήλωση.

Η εκτίμηση του ΠΟΕ δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την επιβολή ακόμη υψηλότερων δασμών σε βάρος της Κίνας, αναστέλλοντας όμως για 90 ημέρες τους δασμούς στις εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

