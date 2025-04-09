Βρετανία: «Επιταχύνει» την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών εν μέσω εμπορικού πολέμου

Η βρετανική κυβέρνηση θέλει να «επιταχύνει» την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών σε έναν «κόσμο που αλλάζει», και χαρακτηρίζεται κυρίως από την αύξηση των αμερικανικών τελωνειακών δασμών, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, με την ευκαιρία της επίσκεψης της Ινδής ομολόγου της.

«Η κυβέρνηση αυτή επιταχύνει τις εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο για να στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις και να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων», τόνισε η Ριβς σε δηλώσεις της που εστάλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ριβς συνάντησε σήμερα την Ινδή ομόλογό της, Νιρμάλα Σιθαραμάν, για τον 13ο Οικονομικό και Χρηματοοικονομικό Διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι ΗΠΑ επιβάλλουν από σήμερα σε δεκάδες χώρες μια νέα δέσμη δασμών στις εισαγωγές.

Στο Λονδίνο επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα αμοιβαίοι δασμοί 10%, το χαμηλότερο επίπεδο που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, συγκριτικά κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση (20%) αλλά στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και το αλουμίνιο επιβλήθηκαν ειδικοί φόροι 25%.

Η βρετανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται εντατικά με τους Αμερικανούς εδώ και εβδομάδες προσπαθώντας να καταλήξει σε μια συμφωνία με την οποία θα μπορούσαν να καταργηθούν πλήρως ή εν μέρει αυτοί οι δασμοί.

Το Λονδίνο θέλει να «δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τις βρετανικές επιχειρήσεις και εργάζεται για να περιορίσει τους εμπορικούς φραγμούς», δήλωσε η Ριβς, προσθέτοντας ότι η συνάντηση με την Ινδή ομόλογό της έγινε σήμερα στο πλαίσιο συζητήσεων για τη «σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας».

Στο τέλος της συνάντησης, οι δύο χώρες δεν είχαν καταλήξει ακόμη: υπέγραψαν επί του παρόντος «κοινή δήλωση» που ενθαρρύνει «τη συνεργασία σε μια σειρά τομέων δραστηριότητας», κυρίως την άμυνα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λονδίνου.

Στο περιθώριο των επίσημων συνομιλιών, η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ικανοποίηση για τις νέες ανακοινώσεις για εξαγωγές και επενδύσεις από εταιρίες των δυο χωρών ύψους 128 εκατομμυρίων στερλινών (148 εκατ. ευρώ), οι οποίες προστίθενται σε άλλες πρόσφατες επενδύσεις 271 εκατ. στερλινών (313 εκατ. ευρώ).

Μεταξύ αυτών: μια επένδυση στη Βρετανία της Paytm, της μεγαλύτερης εφαρμογής ψηφιακών πληρωμών της Ινδίας ή την επέκταση βρετανικών τραπεζών όπως η Barclays και η HSBC στην ασιατική χώρα, αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Λονδίνου.

Η βρετανική κυβέρνηση άρχισε ξανά τον Φεβρουάριο διαπραγματεύσεις που καθυστερούν για μια εμπορική συμφωνία μετά το Brexit με την Ινδία, με μια συνάντηση στο Νέο Δελχί του Βρετανού υπουργού Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς και του Ινδού ομολόγου του Πίγιους Γκόγιαλ.

«Συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε για μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία», δήλωσε σήμερα ο Ρέινολντς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Μετά το Brexit, το Λονδίνο σύναψε εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σιγκαπούρη και προσχώρησε επίσημα τον Δεκέμβριο στη Συμφωνία για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού (CPTPP), η οποία αριθμεί πλέον 12 μέλη.

Ωστόσο, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία καθυστερούν και είχαν διακοπεί πέρυσι, όταν οι δύο χώρες διοργάνωναν κοινοβουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών αφορούσαν κυρίως τους υψηλούς δασμούς στην Ινδία για το σκωτσέζικο ουίσκι και τις αιτήσεις για διευκόλυνση της διαδικασίας των θεωρήσεων εισόδου για τους Ινδούς που μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.