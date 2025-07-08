Ισραήλ: Στοχοθέτησε στέλεχος της Χαμάς στην Τρίπολη στον βόρειο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ένα σημαντικό στέλεχος της Χαμάς στην περιοχή της Τρίπολης στον βόρειο Λίβανο.

«Πρόσφατα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε βομβαρδισμό με drone με στόχο έναν τρομοκράτη της Χαμάς στην περιοχή της Τρίπολης στον Λίβανο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτή είναι η πρώτη ισραηλινή επιδρομή στον βόρειο Λίβανο μετά την κατάπαυση του πυρός που τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοιχτού πολέμου που αποδυνάμωσαν σοβαρά το φιλοϊρανικό κίνημα, το Ισραήλ πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο, αλλά κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι στοχεύει τη Χεζμπολάχ στους βομβαρδισμούς του και κατηγορεί τις λιβανικές αρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να την αφοπλίσουν. Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χεζμπολάχ έπρεπε να αποσύρει τους μαχητές της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, με μόνο τον λιβανέζικο στρατό και τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Το Ισραήλ, το οποίο επρόκειτο να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, παρόλα αυτά τα διατηρεί σε πέντε θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, τις οποίες θεωρεί στρατηγικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

