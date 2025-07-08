Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έφτασε σήμερα στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στη χώρα μετά το Brexit – και ήδη μία άβολη στιγμή κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μετά το… αεροπλανικό χαστούκι κατά την προσγείωσή τους στο Βιετνάμ τον Μάιο, αυτή τη φορά η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, αρνήθηκε να πιάσει το απλωμένο χέρι που της πρόσφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, αγνοώντας τον επιδεικτικά.

Macron arrived in the UK, a country he hadn’t visited since 2008.



The visit began with a touch of family drama: Brigitte refused to take his hand and confidently descended the plane steps on her own — like a man.



Well, at least she didn’t hit him this time like in Vietnam.

Η Μπριζίτ συνέχισε να κατεβαίνει από τη σκάλα κρατώντας το κιγκλίδωμα και ο Γάλλος πρόεδρος «άφησε το χέρι του να πέσει αμήχανα» γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, οι Μακρόν εθεάθησαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και οι σχέσεις τους φάνηκαν ψυχρές, «με την κυρία Μακρόν να κοιτάζει το τηλέφωνό της αφού το έβγαλε από την τσάντα της».

Η νέα αυτή ντροπιαστική στιγμή για τον Γάλλο πρόεδρο ήρθε ενώ στο αεροδρόμιο της RAF στο Νόρθχολτ, δυτικά του Λονδίνου ήταν συγκεντρωμένοι για να τον υποδεχθούν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον.

Το ζεύγος στη συνέχεια αναχώρησε με βασιλικές άμαξες για το κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έγινε δεκτό από τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα.

«Ο Μακρόν απολαμβάνει μια ισχυρή προσωπική σχέση με τον βασιλιά, και υπήρχαν χαμόγελα καθώς συναντήθηκαν μαζί με τις συζύγους τους Μπριζίτ και τη βασίλισσα Καμίλα, υπό το βλέμμα έφιππων στρατιωτών», σημειώνει το Reuters.

