Ο βασιλιάς Κάρολος καλωσόρισε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία την Τρίτη, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά το Brexit, με τον θερμό χαιρετισμό τους να συμβολίζει την επιστροφή των στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μακρόν απολαμβάνει μια ισχυρή προσωπική σχέση με τον βασιλιά, και υπήρχαν χαμόγελα καθώς συναντήθηκαν μαζί με τις συζύγους τους Μπριζίτ και τη βασίλισσα Καμίλα, υπό το βλέμμα έφιππων στρατιωτών, σημειώνει το Reuters.

Ο Κάρολος αναμένεται να τονίσει «το πλήθος των πολύπλοκων απειλών» που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες όταν θα μιλήσει στο κάστρο αργότερα, ενώ ο Μακρόν ανήρτησε στο Χ κατά την άφιξή του ότι «υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί».

«Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν «να ανοίξουν νέους δρόμους συνεργασίας απέναντι στις παγκόσμιες «μεγάλες προκλήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη. «Είναι μία σημαντική στιγμή για τις χώρες μας, είναι επίσης μία σημαντική στιγμή για την Ευρώπη μας».

«Θα προσεγγίσουμε από κοινού τα μεγάλα προβλήματα: ασφάλεια, άμυνα, πυρηνική ενέργεια, Διάστημα, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστευση, πολιτισμός. Πολλοί τομείς στους οποίους θέλουμε να αναλάβουμε κοινή δράση, να εμβαθύνουμε κατά χειροπιαστό, αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο την συνεργασία μας», έγραψε στο Χ ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

«Η εκπεφρασμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο βούληση προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη που χαιρετίζω. Μας δεσμεύει συλλογικά για να ανοίξουμε νέους δρόμους συνεργασίας με σεβασμό των εκατέρωθεν συμφερόντων».

Συνοδευόμενοι από τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, ανέβηκαν σε άμαξες με άλογα για μια πομπή στο Ουίνδσορ που κατέληξε στην αυλή του μεσαιωνικού κάστρου, δυτικά του Λονδίνου.

Από την εκλογή του πρωθυπουργού Keir Starmer πέρυσι, η Βρετανία προσπαθεί να επαναφέρει τους δεσμούς με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ο Κάρολος θα θελήσει να παίξει το ρόλο του στον καθορισμό του τόνου της επίσκεψης πριν ξεκινήσουν οι πολιτικές συνομιλίες.

«Τα δύο έθνη μας μοιράζονται όχι μόνο αξίες, αλλά και την ακούραστη αποφασιστικότητα να τις εφαρμόζουν στον κόσμο», θα πει αργότερα ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Το δεξί μάτι του μονάρχη ήταν εμφανώς κόκκινο όταν συνάντησε τον Μακρόν. Πηγή του παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι είχε υποστεί ρήξη αιμοφόρου αγγείου στο ένα μάτι, η οποία δεν σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας του.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το οποίο θα περιλαμβάνει ομιλίες του Καρόλου και του Μακρόν ενώπιον περίπου 150 καλεσμένων.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

