Βρετανία: Τουλάχιστον 13 αυτοκτονίες ενδέχεται να συνδέονται με το «σκάνδαλο των ταχυδρομείων»

Το σκάνδαλο των βρετανικών ταχυδρομείων, μια από τις χειρότερες δικαστικές πλάνες στην ιστορία της χώρας, ενδέχεται να ευθύνεται για 13 αυτοκτονίες ενώ περίπου 60 από τα θύματα σκέφτηκαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα μιας έκθεσης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μεταξύ 1999-2015, περίπου χίλιοι διαχειριστές μικρών πρακτορείων, υποκαταστημάτων των Βρετανικών Ταχυδρομείων, κατηγορήθηκαν για κλοπή και τούς ασκήθηκαν διώξεις με βάση τις λανθασμένες πληροφορίες ενός λογισμικού προγράμματος λογιστικής, του Legacy Horizon. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι διώχθηκαν ποινικά για κλοπή και πλαστογραφία.

Το 2020 ξεκίνησε δημόσια έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματά της, 59 άνθρωποι σκέφθηκαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους και δέκα αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν.

Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται τόσο ιδιοκτήτες των πρακτορείων όσο και μέλη των οικογενειών τους.

Η έκθεση αναφέρει, επικαλούμενη τις οικογένειες των θυμάτων, ότι 13 άνθρωποι αυτοκτόνησαν λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο. Οι έξι από αυτούς ήταν πρώην διαχειριστές ταχυδρομικών πρακτορείων.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Γουίν Γουίλιαμς, είπε ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» η υπόθεση να οδήγησε αυτούς τους 13 ανθρώπους στην αυτοκτονία, παραδέχτηκε όμως ότι δεν είναι σε θέση να συνδέσει «μετά βεβαιότητας» τα δύο γεγονότα.

«Οι αποδείξεις στις οποίες μπόρεσα να αποκτήσω πρόσβαση με έπεισαν ότι ορισμένα στελέχη και κατώτεροι υπάλληλοι των Βρετανικών Ταχυδρομείων (σ.σ. είναι δημόσια υπηρεσία) ήξεραν ή όφειλαν να ξέρουν ότι το Legacy Horizon περιείχε σφάλματα» γράφει ο Γουίλιαμς στην έκθεσή του. Ωστόσο, καθ’ όλο το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε το Legacy Horizon «τα Ταχυδρομεία δήλωναν ότι τα δεδομένα του ήταν πάντα ακριβή».

Μια σειρά που μεταδόθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το κανάλι ITV και αφορούσε τον δικαστικό αγώνα ενός από τους διαχειριστές των πρακτορείων, του Άλαν Μπέιτς, έφερε και πάλι στην επικαιρότητα την υπόθεση. Στη συνέχεια, τα δικαστήρια ακύρωσαν πολλές καταδίκες και μια επιτροπή ανέλαβε να ερευνήσει το σκάνδαλο, «μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στην ιστορία» της Βρετανίας, όπως το χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

«Χαιρετίζω τη δημοσίευση της έρευνας και δεσμεύομαι να φροντίσω ώστε οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι που ζημιώθηκαν να αποζημιωθούν πλήρως και γρήγορα» ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.