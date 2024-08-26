Ο Εμανουέλ Μακρόν αποκλείει την επιλογή σχηματισμού κυβέρνησης από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο στο όνομα της «θεσμικής σταθερότητας» ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία μετά το πέρας των διαβουλεύσεων για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στο τέλος των διαβουλεύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι μια κυβέρνηση βασισμένη μόνο στο πρόγραμμα και στα μόνα κόμματα που προτείνονται από τη συμμαχία που συγκεντρώνει τους περισσότερους βουλευτές, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, θα βρίσκεται αντιμέτωπη με την αντίθεση των άλλων πολιτικών ομάδων στην Εθνοσυνέλευση» και προσθέτει ότι «για να διατηρήσει τη θεσμική σταθερότητα της χώρας μας» , ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε «να μην επιλέξει αυτήν την επιλογή».

Αντιμέτωπος με εμπόδια, ο Εμανουέλ Μακρόν καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να επιδείξουν «πνεύμα ευθύνης» και προτρέπει ιδιαίτερα το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τους Οικολόγους και τους κομμουνιστές να προτείνουν «μονοπάτια συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις».

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέες διαβουλεύσεις «με ηγέτες κομμάτων» και «προσωπικότητες» την Τρίτη. «Η ευθύνη μου είναι ότι η χώρα να μην είναι ούτε μπλοκαρισμένη ούτε αποδυναμωμένη», είπε.



