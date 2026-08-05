Μακρόν: «Απαράδεκτες οι νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Πιθανές νέες κυρώσεις»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα κλιμακώσουν την πίεσή τους στη Ρωσία μέσω κυρώσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την «πολιτική τρόμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία, και δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της δεν θα υποκύψουν μπροστά «στην κόπωση ούτε στον εκφοβισμό».

«Κάθε νέα επίθεση ενισχύει το προφανές: η Ρωσία πρέπει να πληρώσει το τίμημα της επιθετικότητάς της και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και μέσω νέων κυρώσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική στήριξη για την Ουκρανία προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προστατεύσει τον πληθυσμό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

À Kyiv et dans sa région, la Russie a une nouvelle fois choisi de cibler des civils. Cette politique de terreur, menée à coups de missiles et de drones, est inacceptable.



Chaque nouvelle attaque renforce une évidence : la Russie doit payer le prix de son agression… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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