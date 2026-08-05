Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα – Τουλάχιστον ακόμη 12 τραυματίες

Μία από τις πιο τραγικές στιγμές που έχουν καταγραφεί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο εκτυλίχθηκε στη νότια Ταϊλάνδη, όταν ισχυρός κεραυνός χτύπησε τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του περιφερειακού τουρνουά Golok FA Cup 2026, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και ακόμη δώδεκα άτομα να τραυματιστούν.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Στάδιο Santiphap, στην επαρχία Ναραθιβάτ (Narathiwat), κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία. Στο τουρνουά συμμετείχαν ερασιτεχνικές και μικτές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, ενώ την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, χαρακτηριστικές της περιόδου των μουσώνων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε το γήπεδο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ένας ιδιαίτερα ισχυρός κεραυνός πέφτει στο γήπεδο, προκαλώντας εκτυφλωτική λάμψη και έκρηξη στο σημείο της πρόσκρουσης.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές καταρρέουν ακαριαία στον αγωνιστικό χώρο, ενώ συμπαίκτες και θεατές σπεύδουν πανικόβλητοι να τους βοηθήσουν, παρά τον κίνδυνο νέας ηλεκτρικής εκκένωσης. Οι εικόνες αποτυπώνουν το χάος που επικράτησε αμέσως μετά το χτύπημα του κεραυνού.

Νεκρός ο 24χρονος Σάφουαν Άουε

Το θύμα είναι ο 24χρονος Σάφουαν Άουε (Safwan Awae), ο οποίος αγωνιζόταν ως εξτρέμ και επιθετικός και είχε ενταχθεί πρόσφατα στην ημιεπαγγελματική ομάδα FC Yala, που συμμετέχει στην Thai League 3.

Οι διασώστες και οι γιατροί που βρέθηκαν στο σημείο επιχείρησαν επί αρκετή ώρα να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα εξαιρετικά σοβαρά τραύματα που προκάλεσε ο κεραυνός.

Δώδεκα τραυματίες – Ανάμεσά τους και Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής

Σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη 12 ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς φέροντας εγκαύματα ή άλλα τραύματα που σχετίζονται με την ηλεκτρική εκκένωση.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο 22χρονος Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli, ο οποίος αγωνιζόταν σε μικτή ομάδα Ταϊλανδών και Μαλαισιανών. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Sungai Golok για νοσηλεία, ενώ οι περισσότεροι δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο για τη ζωή τους.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες

Ο διοικητής της αστυνομίας της περιοχής Sungai Golok, συνταγματάρχης Thun Sirikhunt, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του ποδοσφαιριστή προκλήθηκε από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετά το χτύπημα του κεραυνού.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνεχίστηκε η διεξαγωγή του αγώνα, παρά την έντονη κακοκαιρία, καθώς σε διεθνές επίπεδο τα αθλητικά πρωτόκολλα προβλέπουν τη διακοπή αγώνων όταν καταγράφεται ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η FC Yala αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή

Η ομάδα FC Yala, στην οποία είχε ενταχθεί πρόσφατα ο Σάφουαν Άουε, εξέδωσε συγκινητική ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ο σύλλογος έκανε λόγο για μια ανείπωτη απώλεια, υπογραμμίζοντας ότι ο νεαρός αθλητής είχε μόλις αρχίσει να πραγματοποιεί το όνειρό του να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Ιστορικό: Οι κεραυνοί αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στα υπαίθρια αθλήματα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ποδόσφαιρο συγκαταλέγεται στα αθλήματα με τον υψηλότερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς οι αθλητές βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ανοικτούς χώρους. Η Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα την περίοδο των μουσώνων από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, καταγράφει συχνές και ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.



Πηγή: skai.gr

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