Βρετανία: Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε διεξαγωγή έρευνας για τον Έπσταϊν

Η βρετανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν και τη δράση του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Αμερικανού επιχειρηματία, το σκάνδαλο Έπσταϊν εξακολουθεί να συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο. Πρόσφατα οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Χθες, η υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα θύματα και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στο BBC ότι η κυβέρνηση «εξετάζει το ενδεχόμενο» να διενεργήσει δημόσια έρευνα, όμως στη συνέχεια το υπουργείο Δικαιοσύνης το απέκλεισε «προς το παρόν».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία βίωσαν ένα συντριπτικό ψυχικό τραύμα», υπενθυμίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός (Άντι Μπέρναμ) έχει δεσμευτεί να συναντηθεί με τα θύματα».

Η βρετανική αστυνομία ερευνά ήδη διάφορες καταγγελίες σχετικές με τον Έπσταϊν, από σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων, μέχρι κατάχρηση εξουσίας.

Πηγή: skai.gr

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