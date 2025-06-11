Νέο συντηρητικό κώδικα ενδυμασία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Συρίας για τις γυναίκες, ο οποίος αναφέρει πως θα πρέπει να φορούν μπουρκίνι -μαγιό που καλύπτει ολόκληρο το σώμα- σε όλες τις δημόσιες παραλίες.

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας δήλωσε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έγιναν με βάση «τις απαιτήσεις του δημόσιου συμφέροντος».

«Οι επισκέπτες των δημόσιων παραλιών και πισινών, είτε πρόκειται για τουρίστες είτε για ντόπιους, οφείλουν να φορούν κατάλληλα μαγιό που λαμβάνουν υπόψη το κοινό γούστο και τις ευαισθησίες των διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας», δήλωσε ο υπουργός Μαζέν αλ Σαλχάνι σε οδηγία που αναρτήθηκε στο Facebook.

«Στις δημόσιες παραλίες και πισίνες απαιτείται πιο σεμνό μαγιό (μπουρκίνι ή μαγιό που καλύπτουν περισσότερο το σώμα)», αναφέρει η οδηγία και προσθέτει:

«Όταν μετακινείστε μεταξύ της παραλίας και άλλων χώρων, είναι απαραίτητο να φοράτε ένα κάλυμμα παραλίας ή μια φαρδιά ρόμπα (για τις γυναίκες) πάνω από το μαγιό».

Οι άνδρες αντίστοιχα υποχρεούνται να φορούν πουκάμισα σύμφωνα με τη νέα οδηγία, η οποία αναφέρει ότι «τα γυμνόστηθα ρούχα δεν επιτρέπονται σε δημόσιους χώρους εκτός των χώρων κολύμβησης, των λόμπι των ξενοδοχείων και των χώρων εστίασης».

«Σε δημόσιους χώρους εκτός παραλιών και πισινών, είναι προτιμότερο να φοράτε φαρδιά ρούχα που καλύπτουν τους ώμους και τα γόνατα και να αποφεύγετε τα διαφανή ή πολύ στενά ρούχα», σύμφωνα με την οδηγία.

Ωστόσο, το υπουργείο ανέφερε ότι σε θέρετρα και ξενοδοχεία «που έχουν χαρακτηριστεί ως διεθνή και υψηλής ποιότητας (4 αστέρων) και σε ιδιωτικές παραλίες και πισίνες επιτρέπεται το τυπικό δυτικό μαγιό».

Δεν είναι σαφές ποιες επιπτώσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά το υπουργείο δήλωσε ότι «ναυαγοσώστες και επόπτες παραλιών» θα παρακολουθούν τους ανθρώπους για να διασφαλίσουν πως συμμορφώνονται στις ενδυματολογικές οδηγίες.

Οι νέοι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν την επιρροή της Hayat Tahrir al-Sham (HTS), του ισλαμιστικού συνασπισμού που ηγείται τώρα της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας, σχολιάζει το CNN.

Ο υπουργός Τουρισμού αλ Σαλχάνι, ο οποίος πρόσφατα φλέρταρε τους επενδυτές του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας για τουριστικά έργα αξίας «δισεκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρει πως διατύπωσε τους κανόνες για τον «σεβασμό της πολιτιστικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας της Συρίας».

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω της προσπάθειας αναζωογόνησης της τουριστικής βιομηχανίας της Συρίας μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων τον Μάιο του 2025 - μια κίνηση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε ως «ευκαιρία για μεγαλεία» για τη Συρία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.