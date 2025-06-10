Ένας μαθητής γυμνασίου τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι το πρωί της Τρίτης μια επιστάτρια στην Οτ-Μαρν, γαλλικό νομό που βρίσκεται στη διοικητική περιοχή Γκραντ Εστ, στα βορειοανατολικά της Γαλλίας.

Η επίθεση έλαβε χώρα στην είσοδο ενός σχολείου στη Νοζάν. Το 31χρονο θύμα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Οι 324 μαθητές του Γυμνασίου τέθηκαν σε lockdown μέχρι να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια στην περιοχή.

Ο μαθητής συνελήφθη. Στο σημείο αναμένεται ο Νομάρχης, όπως και η Υπουργός Εθνικής Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπόρν.

Η Μπορν έκανε λόγο στο X για «τρομερή τραγωδία». «Χαιρετίζω την ψυχραιμία και τη δέσμευση όσων έδρασαν για να συγκρατήσουν τον δράστη και να προστατεύσουν τους μαθητές και το προσωπικό. Μεταβαίνω στο σημείο για να υποστηρίξω ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και τις αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε, προσθέτοντας ότι προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στο θύμα και τους αγαπημένους της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.