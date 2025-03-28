Συνελήφθη ένας από τους συνηγόρους του Ιμάμογλου

Η ένταση στην Τουρκία κλιμακώνεται. Μπορεί οι συγκεντρώσεις που ξεκίνησε το κόμμα της αντιπολίτευσης να σταμάτησαν προσωρινά πριν από δύο ημέρες, αλλά οι διαδηλώσεις φοιτητών κατά της σύλληψης του πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καλά κρατούν στους δρόμους πόλεων της Τουρκίας, με πορείες χιλιάδων και με συνθήματα όπως «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε φοιτητές» και «Μην μείνετε σιωπηλοί, αλλιώς θα είστε οι επόμενοι». Χθες βράδυ, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 άτομα, μεταξύ αυτών και τρεις δικηγόρους, στην κεντρική περιοχή του Σισλί, όπως ανακοίνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης.



Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, προφυλακισμένος στις φυλακές της Σηλυβρίας, έξω από την Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνοντας και ενθαρρύνοντας τους οπαδούς του να συνεχίσουν τη δράση τους.

Η ανάρτηση του Ιμάμογλου

Σε μια νέα εξέλιξη σήμερα ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μετέφερε την είδηση στο Χ ότι ένας από τους τρεις συνηγόρους υπεράσπισής του τέθηκε υπό κράτηση.



«Δεν έχουν τέλος τα ψέματα ή οι συκοφαντίες. Αυτή τη φορά, ο δικηγόρος μου Μεχμέτ Πεχλιβάν τέθηκε υπό κράτηση για κατασκευασμένους λόγους. Σαν να μην έφτανε το πραξικόπημα κατά της Δημοκρατίας, δεν μπορούν να ανεχθούν τα θύματα αυτού του πραξικοπήματος να αμύνονται. Θέλουν να προσθέσουν ένα νόμιμο πραξικόπημα στο πραξικόπημα κατά της Δημοκρατίας. Το κακό που κάνει μια χούφτα ανίκανων στη χώρα μας μεγαλώνει. Απελευθερώστε αμέσως τον συνήγορό μου» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ιμάμογλου.



Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε λίγο αργότερα, ο δικηγόρος Μεχμέτ Πεχλιβάν οδηγήθηκε χθες βράδυ από το σπίτι του στο Γραφείο Διερεύνησης Εγκλημάτων της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης για το αδίκημα του «ξεπλύματος περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική πράξη». Πιθανόν να ακολουθήσει η προφυλάκισή του.



Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε, σήμερα, ότι επτά δημοσιογράφοι που είχαν συλληφθεί μετά τις διαδηλώσεις μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης αφέθηκαν ελεύθεροι.



Και ενώ η προφυλάκιση του Ιμάμογλου συνεχίζεται, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για διαφθορά, άλλες 12 εταιρείες που σχετίζονται με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθησαν οι 14 ιδιοκτήτες τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.