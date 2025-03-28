Συνοδευόμενος από τον αρχηγό του ρωσικού ναυτικού Alexander Moiseyev, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την Πέμπτη το βράδυ ένα νέο πυρηνικό υποβρύχιο 4ης γενιάς και ξεναγήθηκε στους χώρους του από τον διοικητής του υποβρυχίου, Alexander Gladkov.

Η επίσκεψη έγινε στη ναυτική βάση Atomflot, στο Μούρμανσκ της Ρωσίας, μετά την παρουσιάση του «Perm», του 6ου το υποβρύχιου κλάσης Yasen.

Το "Arkhangelsk " (Αρχάγγελος) εντάχθηκε στο Ρωσικό Ναυτικό στις 27 Δεκεμβρίου 2024. Το πλήρωμά του ολοκλήρωσε πρόσφατα τη βασική του εκπαίδευση και είναι πλέον έτοιμο να εκτελέσει τα καθήκοντά του στη θάλασσα.

Εξοπλισμενο ακόμα και με σάουνα!

Σύμφωνα με τη Ρωσική προεδρία, το πυρηνοκίνητο καταδρομικό Arkhangelsk είναι ένα πλοίο Project 885M Yasen-M, το πιο πρόσφατο πυρηνικό υποβρύχιο πολλαπλών χρήσεων 4ης γενιάς. Είναι ικανό να μεταφέρει βλήματα εκτόξευσης από τη θάλασσα και να χτυπά αποτελεσματικά στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Vladimir Putin inspected the nuclear submarine "Arkhangelsk" in Murmansk. The Arkhangelsk, a Yasen-M class (Project 885M) submarine, is a 4th-generation vessel in the Russian Navy, armed with Kalibr and Tsirkon missiles for stealth strikes on carriers and strategic targets. pic.twitter.com/6Jru7djxLZ — Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) March 27, 2025

«Είναι η πρώτη μου φορά σε υποβρύχιο που φέρει πυραύλους Kalibr και Tsirkon. Έχω επισκεφτεί και άλλα υποβρύχια και έχω λάβει μέρος στις ασκήσεις τους. Το υποβρύχιο σας όμως είναι ξεχωριστό αφού είναι το τελευταίο μας μοντέλο» δήλωσε στο πλήρωμα και τους αξιωματικούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου από την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στο υπερσύγχρονο υποβρύχιο δεν ήταν οι πολεμικές ικανότητές του αλλά… η σάουνα με το οποίο είναι εξοπλισμένο, για την χαλάρωση του πληρώματος!

The Kremlin has published footage from the nuclear submarine cruiser Arkhangelsk, which Putin inspected during his trip to Murmansk.



The video shows cabins for the crew of a nuclear submarine, a sauna and a kitchen. pic.twitter.com/IXKr6o3zAf — Bernadette (@BDooher) March 27, 2025

Πηγή: skai.gr

