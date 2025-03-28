Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι νεκροί στη Μιανμάρ θα είναι εκατοντάδες.

Από τον ισχυρό σεισμό αρκετά ιστορικά μνημεία στη Μιανμάρ υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μεταξύ αυτών και το ιστορικό βασιλικό παλάτι στη Μανταλάι όπου ένα μέρος του κατέρρευσε. Συγκεκριμένα, πολλά τμήματα του τείχους που περιβάλλει το βασιλικό παλάτι της τελευταίας βιρμανικής μοναρχίας έχουν υποστεί σοβαρές ρωγμές και άλλα έχουν καταρρεύσει πλήρως σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο MRTV.

Το παλάτι, που βρίσκεται στο βόρειο Μάνταλει, κατασκευάστηκε αρχικά μεταξύ 1857 και 1859 ως μέρος της ίδρυσης της νέας βασιλικής πρωτεύουσας από τον βασιλιά Mindon.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία της χώρας και αποτελεί ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

