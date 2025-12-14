Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα εξέφρασαν τον αποτροπιασμό και τη βαθιά τους λύπη για τη επίθεση που σημειώθηκε σε εκδήλωση εβραϊκής κοινότητας κατά τον εορτασμό του Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος διατηρεί εθιμοτυπικό ρόλο ως αρχηγός του κράτους της Αυστραλίας, τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο μονάρχης τόνισε: “Η σύζυγος μου κι εγώ είμαστε αποτροπιασμένοι και λυπημένοι από τη φοβερή αντισημιτική επίθεση κατά Εβραίων που συμμετείχαν στους εορτασμούς για τη γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ”.

Παράλληλα, ο βασιλιάς δήλωσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με όλους όσοι επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν ενώ προστάτευαν την κοινότητα. Εξήρε επίσης την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους πολίτες για τις ηρωικές τους πράξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, απέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.